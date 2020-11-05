"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии

Тихановская обратилась к военным Беларуси / Reuters

На фоне массовых акций протеста белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская и Павел Латушко обратились к армии.

"Сегодня обращаемся к белорусской армии и всем военным, на чьих плечах лежит суверенитет Беларуси и безопасность народа. Ваша служба всегда основывалась на чести, справедливости, преданности Родине. Но сейчас вас хотят втянуть в войну против собственного народа", — заявили оппозиционные лидеры Беларуси в видео, которое было обнародовано в Telegram-канале Тихановской.

Они отметили, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже не хватает ресурсов, чтобы держаться за власть, поэтому он привлекает силы армии и опытных военных управленцев. Латушко подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы военных использовали в терроре против белорусов.

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"Мы знаем, что военных запугивают и требуют нарушить присягу, которую вы давали — быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию РБ и самоотверженно защищать независимость", — сказал он.

Латушко уточнил, что оппозиция знает о том, что некоторые "уже отказались от службы режиму", также есть и те, кто "раздумывает о том, чтобы покинуть службу".

Он призвал военных не подчиняться режиму Лукашенко, не допустить убийств, репрессий и беззакония.

По словам Латушко, уход Лукашенко неизбежен, но военные могут его ускорить и "если сегодня Лукашенко уйдет, завтра Россия и Европа будут работать с новым президентом".

"При новом правительстве за вами сохранится уважение, рабочие места, повысится оплата труда и престиж профессии. Знайте, что мы работаем сообща, формируем структуры и антикризисные планы, чтобы вместе с народом идти к свободной, демократической и независимой Беларуси", — добавил оппозиционер.

Тихановская также заявила, что военные являются мощной третьей силой, которая определит, будут ли они поддерживать диктатуру или встанут на защиту миллионов белорусов.

"Будьте с нами — честно выполняйте свой долг и присягу", — подытожили оппозиционеры.

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