УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии

5 ноября 2020, 23:27

Политики заявили, что у Лукашенко уже не хватает ресурсов для того, чтобы держаться за власть.

Тихановская
Тихановская обратилась к военным Беларуси / Reuters

На фоне массовых акций протеста белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская и Павел Латушко обратились к армии.

"Сегодня обращаемся к белорусской армии и всем военным, на чьих плечах лежит суверенитет Беларуси и безопасность народа. Ваша служба всегда основывалась на чести, справедливости, преданности Родине. Но сейчас вас хотят втянуть в войну против собственного народа", — заявили оппозиционные лидеры Беларуси в видео, которое было обнародовано в Telegram-канале Тихановской.

Они отметили, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже не хватает ресурсов, чтобы держаться за власть, поэтому он привлекает силы армии и опытных военных управленцев. Латушко подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы военных использовали в терроре против белорусов.

Читайте такжеБеларусь оказалась в шаге от гражданской войны

"Мы знаем, что военных запугивают и требуют нарушить присягу, которую вы давали — быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию РБ и самоотверженно защищать независимость", — сказал он.

Латушко уточнил, что оппозиция знает о том, что некоторые "уже отказались от службы режиму", также есть и те, кто "раздумывает о том, чтобы покинуть службу".

Он призвал военных не подчиняться режиму Лукашенко, не допустить убийств, репрессий и беззакония.

По словам Латушко, уход Лукашенко неизбежен, но военные могут его ускорить и "если сегодня Лукашенко уйдет, завтра Россия и Европа будут работать с новым президентом".

"При новом правительстве за вами сохранится уважение, рабочие места, повысится оплата труда и престиж профессии. Знайте, что мы работаем сообща, формируем структуры и антикризисные планы, чтобы вместе с народом идти к свободной, демократической и независимой Беларуси", — добавил оппозиционер.

Тихановская также заявила, что военные являются мощной третьей силой, которая определит, будут ли они поддерживать диктатуру или встанут на защиту миллионов белорусов.

"Будьте с нами — честно выполняйте свой долг и присягу", — подытожили оппозиционеры.

Санкции против Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

новости Беларуси Светлана Тихановская выборы в Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

00:19
День ангела сегодня: как оригинально и красиво поздравить Викторию
05 ноября, четверг
23:57
Новые рекорды COVID-19: коронавирус в Украине заразил почти 10 тысяч человек Видео
23:32
У Зеленского оценили шансы на возвращение Крыма и Донбасса
23:27
"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии Видео
22:59
Заря дома разгромно проиграла АЕКу в матче Лиги Европы Фото
Реклама
22:59
У Зеленского анонсировали свободную экономическую зону на Западной Украине Видео
22:52
Россия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ Видео
22:50
Минздрав ошарашил сроками введения карантина выходного дня
22:31
Деньги на ветер: врач пояснил, кому не стоит делать КТ легких
22:04
Выборы в США: суд Мичигана отказал Трампу
21:46
Гороскоп на 6 ноября для всех: выгодный риск, любовная вспышка и жизненный переворот Видео
21:25
Минздрав подписал важное соглашение с ВОЗ Видео
21:12
Эксперт пояснил, как результаты выборов в США 2020 повлияют на Украину Видео
21:08
Как приготовить самые вкусные маринованные баклажаны – рецепт от звезды Видео
20:57
СБУ задержала луганского сепаратиста из банды Немца Видео
20:56
Регионы в черной зоне: СМИ узнали о планах властей по жесткому карантину в Украине Видео
20:44
Часть Киева останется без света: что случилось и когда вернут
20:29
Минздрав вводит новые правила для пожилых людей, чтобы спасти жизни Видео
20:25
Украина вышла из антимонопольного договора СНГ: кто голосовал против
19:56
Названы признаки здоровой спермы: топ-7 показателей Видео
Реклама
19:54
В Киеве снесут "уставшие" хрущевки - какие дома под угрозой
19:50
Коронавирус и грипп: инфекционист назвал главное отличие Видео
19:37
Тест на беременность: как скоро можно делать тест после секса Видео
19:31
Актриса 1+1 перенесла тяжелую операцию
19:31
Байден предложит Путину сделку по Донбассу: на что рассчитывать Украине Видео
19:29
Зеленский начал чистки глав ОГА: кто попал "под раздачу" Видео
19:26
Трамп заявил о фальсификациях на выборах в США и анонсировал удар Видео
19:19
Гималайская соль: 7 преимуществ для здоровья Видео
19:07
Озвучены два варианта, как ужесточат карантин в Киеве Видео
18:57
"Подрывают демократию": в ОБСЕ прошлись по заявлениям Трампа
18:45
Украинский телеведущий спасался от полиции в Доминикане
18:45
Громкие заявления не помогут Трампу: Байдену достаточно победы в Аризоне и Неваде – CNN Видео
18:41
"Пока все не вымрут": врач дал мрачный прогноз насчет эпидемии COVID-19 Видео
18:38
Журналист рассказал о скандалах с ОПЗЖ и кандидатом в мэры Скориком в Одессе актуально
18:10
Выходные на Новый год 2021: как будут отдыхать украинцы Видео
17:49
Трамп оскандалился громким заявлением о выборах, Байден ответил Видео
17:33
В Кабмине раскрыли планы по решению Киева об амнистии на Донбассе Видео
17:30
Одному знаку Зодиака светит завидное место работы – эксперт Видео
17:15
Винник раскрыл тяжелые последствия коронавируса
17:05
Госбюджет на 2021 год: какими будут пенсии и зарплаты Видео
Реклама
16:57
"Живьем брать не будут": в МВД Беларуси поставили ультиматум протестующими Видео
16:49
СМИ назвали фамилии судей, отказавшихся от участия в заседаниях КСУ
16:34
В Раде поддержали компенсации гражданам за задержку пенсий и зарплат Видео
16:28
"Не успело, бл*дь? На работу надо ходить": Арахамия в Раде наехал на Тищенко Видео
16:15
Продажи в аптеках: лидируют витамины, успокоительные и противовирусные препараты
16:01
Диетолог назвала идеальный ужин: что можно съесть Видео
15:57
Новый план Украины по Донбассу: в Киеве назвали главную проблему Видео
15:47
Звезда Лиги Смеха раскрыла свой необычный роман
15:45
В Москве и "ДНР" ответили на предложение Украины по Донбассу Видео
15:39
Врач развеял миф вокруг популярной при лечении COVID-19 процедуры Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять