"Не допустите убийств": оппозиция Беларуси обратилась к армии

Политики заявили, что у Лукашенко уже не хватает ресурсов для того, чтобы держаться за власть.
На фоне массовых акций протеста белорусские оппозиционеры Светлана Тихановская и Павел Латушко обратились к армии.
"Сегодня обращаемся к белорусской армии и всем военным, на чьих плечах лежит суверенитет Беларуси и безопасность народа. Ваша служба всегда основывалась на чести, справедливости, преданности Родине. Но сейчас вас хотят втянуть в войну против собственного народа", — заявили оппозиционные лидеры Беларуси в видео, которое было обнародовано в Telegram-канале Тихановской.
Они отметили, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко уже не хватает ресурсов, чтобы держаться за власть, поэтому он привлекает силы армии и опытных военных управленцев. Латушко подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы военных использовали в терроре против белорусов.
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"Мы знаем, что военных запугивают и требуют нарушить присягу, которую вы давали — быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию РБ и самоотверженно защищать независимость", — сказал он.
Латушко уточнил, что оппозиция знает о том, что некоторые "уже отказались от службы режиму", также есть и те, кто "раздумывает о том, чтобы покинуть службу".
Он призвал военных не подчиняться режиму Лукашенко, не допустить убийств, репрессий и беззакония.
По словам Латушко, уход Лукашенко неизбежен, но военные могут его ускорить и "если сегодня Лукашенко уйдет, завтра Россия и Европа будут работать с новым президентом".
"При новом правительстве за вами сохранится уважение, рабочие места, повысится оплата труда и престиж профессии. Знайте, что мы работаем сообща, формируем структуры и антикризисные планы, чтобы вместе с народом идти к свободной, демократической и независимой Беларуси", — добавил оппозиционер.
Тихановская также заявила, что военные являются мощной третьей силой, которая определит, будут ли они поддерживать диктатуру или встанут на защиту миллионов белорусов.
"Будьте с нами — честно выполняйте свой долг и присягу", — подытожили оппозиционеры.
Санкции против Лукашенко – о чем сообщалось ранее:
- 13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.
- 3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.
- 2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.
- 31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.