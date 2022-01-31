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"Не могли перенести встречу": постпред России внезапно покинул заседание Совбеза ООН

31 января 2022, 20:06
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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН.

Постпред России покинул заседание Совбеза ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя покинул заседание Совета Безопасности ООН.

Это произошло якобы, из-за встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, стало известно во время заседания Совбеза ООН.

"Мы не могли перенести эту встречу из-за плотного графика генсекретаря. Я должен идти", - заявил Небензя.

Сразу после того, как Небензя покинул заседание - слово было передано представителю Украины при ООН Сергею Кислице.

Переговоры Запада и России по безопасности

В период с 10 по 13 января прошли переговоры по безопасности с участием Запада и РФ. Дискуссии проводятся на фоне обвинений Москвы в адрес НАТО в угрозах российским границам и концентрацией войск России у рубежей Украины.

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10 января прошли консультации США и России по вопросам безопасности. По итогам переговоров представитель Штатов Венди Шерман заявила, что Вашингтон не намерен гарантировать Москве нерасширение НАТО на восток и невступление Украины в Североатлантический альянс. Если россияне запустят сценарий военной операции против Киева, Москву ожидают жесткие санкции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, который представлял на переговорах российскую сторону, сказал, что Россия не собирается нападать на Украину. Однако, по его словам, Москва требует от Вашингтона гарантий, согласно которым Киев и Тбилиси не должны вступить в НАТО.

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