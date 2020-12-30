Не уничтожение Украины: Резников назвал главную цель России

Кремль хочет сохранить влияние / Reuters

Геополитическая цель России - это не столько уничтожение Украины, сколько восстановление влияния, чтобы сохранить страну в своих границах. Такое мнение озвучил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"То есть, это такая панимперская политика, которая всегда была в имперской России, затем в СССР и в РФ, как наследницы. Она хочет оставить влияние, это в ее интересах, чтобы сохранить себя в своих границах", - сказал вице-премьер в интервью ТСН.

Для того, чтобы реализовать эту цель, России необходимо иметь влияние на "пояс безопасности" - Украину, Беларусь, Молдову, страны Кавказа, страны Балтии.

"Украина, Молдова, Грузия, Беларусь - это все страны их интереса. Если они потеряют влияние, а его, условно говоря, получит Запад, тогда в этом противостоянии они проиграли. А они этого не хотят. Поэтому мне кажется именно здесь их главный интерес", - считает Резников.

По его мнению, успешные кейсы демократии, свободы, либерализации несут риски для России, потому что это для них плохой пример.

"Это означает, что их режим может быть свергнут. А это точно не устраивает российскую правящую верхушку. Даже белорусский кейс для них сегодня очень сложный. Возможно перевыборы в Беларуси и были бы интересными, но это бы означало, что перевыборы - это следствие уличных протестов людей, которые выступают за демократию и свободные выборы. А демонстрацию этого на территории РФ точно нельзя допустить. Их цель - негативный пример Украины, к чему приводит демократия. Для них очень важно, что "майданов" у них не существует, что "майданы" всегда приводят к развалу, расколу", - резюмировал вице-премьер-министр.

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Напомним:

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбасу Леонид Кравчук считает, что в Кремле вряд ли ставят перед собой задачу создать вторую версию СССР, но при этом, вероятно, задумываются над "восстановлением империи".

Также Кравчук назвал главную цель Путина и России на Донбассе.

Экс-президент Украины Леонид Кучма рассказал о едва не произошедшей войне с Россией в 2003 году.