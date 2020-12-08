Неизвестная болезнь подкосила почти тысячу жителей Индии

В Индии 848 человек заразились новым вирусом / Фото Reuters

В Индии значительно возросло число зараженных неизвестной болезнью, которую не связывают с коронавирусом. На данный момент число инфицированных в городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) превысило 800 человек.

Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, передает The Guardian.

По его словам, с 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.

"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.

По предварительным данным, причиной недуга стало отравление.

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Напомним: