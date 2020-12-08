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Неизвестная болезнь подкосила почти тысячу жителей Индии

8 декабря 2020, 06:32
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Ученые выяснили, что недуг не связан с коронавирусом.

коронавирус
В Индии 848 человек заразились новым вирусом / Фото Reuters

В Индии значительно возросло число зараженных неизвестной болезнью, которую не связывают с коронавирусом. На данный момент число инфицированных в городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) превысило 800 человек.

Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, передает The Guardian.

По его словам, с 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.

"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.

По предварительным данным, причиной недуга стало отравление.

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Напомним:

  • Ранее сообщалось о том, что более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии. Была зафиксирована и первая жертва заражения.
  • Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
коронавирус вирусы новости Индии
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