Неизвестная болезнь подкосила почти тысячу жителей Индии

Ученые выяснили, что недуг не связан с коронавирусом.
В Индии значительно возросло число зараженных неизвестной болезнью, которую не связывают с коронавирусом. На данный момент число инфицированных в городе Элуру (штат Андхра-Прадеш) превысило 800 человек.
Об этом сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой, передает The Guardian.
По его словам, с 5 декабря зарегистрировано 848 случаев заболевания.
"Мы провели тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты. Так что мы знаем, что это не он", - сказал Долла Джоши Рой.
По предварительным данным, причиной недуга стало отравление.
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Напомним:
- Ранее сообщалось о том, что более 300 человек заразились неизвестной болезнью в Индии. Была зафиксирована и первая жертва заражения.
- Согласно заявлениям врачей, у пациентов наблюдаются обмороки, головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии.
Автор: Анна Багрий