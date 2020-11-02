Некуда девать покойников: похоронные бюро Испании бьют тревогу

Сотрудники просят предоставить им дополнительных работников.
В минувшее воскресенье, 1 ноября, сотрудники похоронных бюро в Испании объявили всеобщую забастовку из-за того, что перестали справляться с возросшим количеством умерших от коронавируса. Сотрудники требовали предоставить им дополнительные рабочие руки.
Как пишет BBC, забастовка началась именно 1 ноября неслучайно – в этот день в стране отмечается День всех святых, когда люди поминают умерших родственников, посещая их могилы.
По данным университета Джона Хопкинса, на сегодня в Испании зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания COVID-19, из которых 35 800 – закончились смертью.
Коронавирус в мире - о чем сообщалось ранее:
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Автор: Екатерина Трохимчук