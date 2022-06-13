Никаких десятилетий быть не должно: Украину нужно принять в ЕС за несколько лет – Еврокомиссия

В ЕС должны принять решение во вопросу предоставления Украине статуса страны-кандидата в ближайшие дни - Юрова / Коллаж УНИАН, Reuters

Украина должна вступить в Европейский Союз за несколько лет, но никак не десятилетий. Следует как можно скорее предоставить государству статус кандидата в ЕС. Такой шаг станет мощным сигналом поддержки для украинского народа. В Брюсселе должны понимать особую ситуацию с Украиной. Решение по вопросу будет принято в ближайшие дни. Нужно работать и над восстановлением украинского государства. Об этом заявила вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова.

В интервью французскому изданию El Pais она сказала о том, что сроки вступления Украины в Евросоюз должны составлять несколько лет, а не десятилетий. Нужно как можно скорее предоставить государству статус кандидата в ЕС. Таким образом, Европа окажет мощную символическую поддержку украинского народа.

Читайте такжеЗеленский о членстве Украины в ЕС: сейчас определяется, будет ли будущее у объединенной Европы"Мое сердце говорит: давайте дадим ей (Украине) возможность как можно скорее получить статус кандидата. Это очень сильное символическое послание и поддержка для украинского народа", - сказала Юрова.

По ее словам, Евросоюз должен с пониманием отнестись к проблемам Украины, учитывая предварительные условия для интеграции и ситуацию с институтами. На украинское государство нужно смотреть по-другому, чем на страны, которые не находятся в состоянии войны.

Решение по вопросу предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС будет принято в ближайшие дни.

"Мы анализируем анкету, которую Украина заполнила в рекордно короткие сроки, как мы анализировали заявку Грузии и Молдовы. И мы примем решение в пятницу. Мы должны смотреть на Украину также несколько иначе, чем на государства, находящиеся в состоянии мира", - отметила Юрова.

Также чиновник добавила, что Евросоюз, кроме проработки вопросов евроинтеграции Украины, должен работать и над скорейшим восстановлением государства.

"Между статусом кандидата и статусом государства-члена ЕС есть широкие возможности для сотрудничества", - подчеркнула Вера Юрова.

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Вступление Украины в Евросоюз

Президент Владимир Зеленский 9 мая во время встречи с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление, согласно которому Украина заполнила и передала вторую часть опросника для вступления в Евросоюз. Документ отправили на последующее рассмотрение институтов ЕС.

В Евросовете сказали, что заявка Украины на вступление в Евросоюз будет рассмотрена в июне. Вместе с ней также изучат аналогичные документы двух других государств – Грузии и Молдовы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель должен приложить максимальные усилия для решения вопроса по интеграции Украины в Европейский Союз. По ее словам, это не только стратеги ческий интерес Европы, но и ее долг.

Европарламент 8 июня поддержал резолюцию с рекомендацией о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. В ЕП считают, что подобный шаг станет проявлением солидарности ЕС с народом Украины.

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