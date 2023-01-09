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"Норма российского бытия – добивать упавшего": аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФ

9 января 2023, 18:02
Политический аналитик Тарас Чорновил подчеркнул, что граждане РФ очень сильно деградировали за последние 300 лет.
'Норма российского бытия – добивать упавшего': аналитик рассказал, ожидать ли восстания в РФ
Тарас Чорновил рассказал, ожидать ли восстания в РФ / Главред

Серьезные возмущения вызывают ощущение слабости политического режима. Именно поэтому, если российский диктатор Владимир Путин продемонстрирует свою слабость, то против него могут взбунтоваться россияне. Такое мнение высказал политический аналитик, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил в интервью Главреду.

"Обязательная норма российского бытия – добивать ногами того, кто упал. И если Путин продемонстрирует слабость (например, пойдет на переговоры с отказом от территорий, которые уже нельзя будет продать обществу) и россияне перестанут его воспринимать, против него кто-то вздумает взбунтоваться. Сейчас, фактор того, что более 80% россиян продолжают поддерживать Путина, давит на всех, кто может что-то сделать против него", - отметил аналитик.

По его словам, россияне очень деградировали за последние 300 лет – у них настолько укрепилась самодержавная зависимость, что они даже не могут допустить, что кто-то может убить Путина.

"Во-первых, они боятся друг с другом делиться об этом, потому что каждый из тех, с кем поделишься, побежит доносить, чтобы получить для себя какие-то преференции. Во-вторых, они ждут, пока население до этого созреет. Но этого не произошло, что для россиян тоже является сдерживающим фактором. Они видят, что "царя любят", поэтому спорить с ним нельзя. Поэтому для того, чтобы у россиян пошатнулось ощущение праведности Путина, ВСУ должны были бы нанести серьезное поражение России. Но для этого пока что физически не хватает ресурсов – ни собственных, ни внешних", - подчеркнул Чорновил.

Он отметил, что пока что в современной Российской Федерации нет предпосылок восстания, однако в какой-то момент в России все-таки произойдет социальный бунт. Как именно он возникнет, никто не знает, поскольку это невозможно просчитать.

"Единственное, что можно предусмотреть, так это основательную наступательную операцию ВСУ, которая вызовет панику в России. Например, ситуация, когда Украина выйдет на грань с Крымом, на россиян бы точно подействовала", - резюмировал бывший нардеп.

Кто такой Тарас Чорновил

Тарас Черновол – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

Россия скоро захлебнется в бунтах

Недавно советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после того как россияне поймут, что РФ проиграла на фронте в Украине, там могут начаться массовые беспорядки. В России простые люди перестанут бояться политических элит из-за их бессилия.

"Российская Федерация должна захлебнуться в бунтах... Грабить, мародерить, банкоматы разбивать. Вы увидите падение, окончательное падение российской недоимперии", - сказал Подоляк.

Как отметил советник руководителя ОП, на территории России уже начались внутренние саботажи. По его словам, в ближайшее время это количество саботажа будет лишь нарастать. Будет увеличиваться партизанское и диверсионное движение.

"Они не могут все приехать в Украину, здесь убивают. Но они хотят мародерить. Это же сущность "русского мира", мародерство и убийство. Мы с вами где-то так через месяца 3-4 будем обсуждать криминальную ситуацию в РФ. Это будет чудесное время", - подчеркнул Подоляк.

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