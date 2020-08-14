Грандиозный марш: в Беларуси анонсировали новые масштабные акции

В Беларуси готовят новые выступления / Reuters

Белорусская оппозиция объявила о планах по проведению нового масштабного марша.

Анонс появился на ведущем белорусском оппозиционном Telegram-канале NEXTA Live.

Ожидается, что мероприятие начнется в это воскресенье, 16 августа, в 14:00.

Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

"Воскресенье - день самого большого в истории Беларуси исключительно мирного марша, которым мы пройдем по улицам и проспектам наших городов, с улыбками и достоинством. Выйдем целыми семьями, домами, рабочими коллективами. Выразим благодарность всем, кто в этот переломный момент был на стороне народа. Вспомним всех, кто пострадал в борьбе за свободу", - говорится в сообщении.

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Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. После оглашения предварительных результатов тысячи жителей Беларуси вышли на акции протеста, произошли кровавые столкновения с силовиками.

Правоохранительные органы Беларуси задержали несколько тысяч участников акций в разных городах страны.

Кроме того, в Беларуси также объявили всеобщую забастовку.