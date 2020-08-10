Стрельба по людям и светошумовые гранаты: что известно о задержанных в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси / TYT.by

В день выборов президента Беларуси и накануне его в разных городах страны силовики задержали много людей.

Правозащитный центр Вясна сообщает, что в день выборов президента Беларуси были задержаны 170 человек.

По данным правозащитников, в Минске были задержаны 82 человека, а в регионах - 88.

Организация публикует поименные списки задержанных в столице и регионах.

Большинство задержаны непосредственно в основной день голосования, 9 августа. Однако некоторые – 8 августа. Несколько человек с 8 августа не выходят на связь.

Среди задержанных значатся избиратели, митингующие, наблюдетели и журналисты.

В свою очередь Министерство внутренних дел Беларуси подтвердило использование светошумовых гранат и специальной техники для разгона протестующих.

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По словам пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, правоохранители были вынуждены применить спецсредства против участников беспорядков.

Чемоданова также подтвердила, что есть задержанные, однако не назвала их количество.

В протестующих стреляли и забрасывали светошумовыми гранатами / BELSAT

"Ситуация в городе (Минск) контролируемая", – сказала ТАСС представительница МВД.

Напомним, сразу после президентских выборов Беларусь охватили массовые протесты.

В свою очередь силовики применили слезоточивый газ против протестующих в центре Минска, которые акцией протеста высказали несогласие с результатами выборов президента.