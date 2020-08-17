"Бросались на ментов": Лукашенко цинично оправдал пытки и избиения

Александр Лукашенко / tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал жестокое избиение силовиками протестующих во время массовых акций.

Об этом он заявил в ходе посещения бастующего Минского завода колесных тягачей.

"Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. На Окрестина (минский изолятор, - ред.) 2,5 или 2 тысячи (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?", - подчеркнул Лукашенко.

В ответ недовольная толпа рабочих продолжал кричать "Уходи", а Лукашенко в свою очередь поблагодарил и отметил, что все услышал.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко пообщался с бастующими работниками Минского завода колесных тягачей.

При этом рабочие освистали выступление Лукашенко скандировали ему "Позор, уходи!".