В Минске протесты и задержания вспыхнули с новой силой

В Минск съезжается военная техника, начались новые задержания / Фото: Tut.by

В Минске вечером 10 августа снова начались протесты граждан, которые не согласны с результатами выборов президента и победой Александра Лукашенко.

Как информирует издание Tut.by, в город заехали автозаки и водометы, а также автобусы с людьми в масках.

По данным журналистов, за Дворцом спорта, который находится на проспекте Победителей, припарковано около 20 единиц спецтехники. Аналогичная ситуация и за музеем Великой отечественной войны. Также специальная машина в Минске убирает урны, из которых протестующие накануне строили баррикады.

В Минске вместе с протестами вспыхнула и новая волна задержаний. Демонстранты прячутся от силовиков в ТЦ Корона.

"Милиция с народом", - скандируют протестующие на улицах Минска, взявшись за руки.

Известно, что несколько десятков силовиков перекрыли мост на Кальварийской, он закрыт для проезда автомобилей. По городу ходят люди в военной форме с автоматами, в амуниции с большими рюкзаками. Сотрудники ОМОНа жестко бьют дубинками участников акций протеста.

Протесты в Беларуси / Фото: Tut.by

Протесты в Беларуси / Фото: Tut.by

В центре беларуской столицы на вход и выход закрыли шесть станций метрополитена - Октябрьская, Площадь Ленина, Купаловская, Немига, Фрунзенская и Молодежная. В пресс-службе столичного метрополитена заявили, что станции были закрыты в целях обеспечения безопасности пассажиров.

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Сообщается о ранении журналистки Натальи Лубневской из Нашей Нивы, она получила травму в области колена. Также задержали корреспондента RT Константина Придыбайло. Об этом он сам написал в своем Telegram-канале, но причину не указал.

Ранее в штабе Тихановской приняли решение, согласно которому она не будет принимать участие в массовых акциях о непризнании результатов президентских выборов.

Напомним, в Минске сообщили, что в первый день массовых протестных акций против итогов президентских выборов Беларуси КГБ удалось предотвратить покушение на главного кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.