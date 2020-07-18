Во французском Нанте пылает старинный собор Петра и Павла

Утром в субботу, 18 июля, во французском Нанте возник пожар в старинном соборе Петра и Павла — одной из крупнейших готических церквей во Франции.
Об этом сообщает радио France Bleu.
По инфрмации, густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания.
Пожарные заявили прессе, что с огнем пока не удается справиться.
Около 70 пожарных мобилизованы на борьбу с пожаром.
Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.
Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года - он всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.
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Огонь уничтожил 41 квартиру, где было прописано 38 человек. Люди лишись жилья.
"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии города.