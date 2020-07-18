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Во французском Нанте пылает старинный собор Петра и Павла

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года.

18 июля 2020, 11:01
Во Франции горит собор Петра и Павла / скриншот из видео

Утром в субботу, 18 июля, во французском Нанте возник пожар в старинном соборе Петра и Павла — одной из крупнейших готических церквей во Франции.

Об этом сообщает радио France Bleu.

По инфрмации, густые клубы дыма поднимаются из витража между двумя башнями здания.

Пожарные заявили прессе, что с огнем пока не удается справиться.

Около 70 пожарных мобилизованы на борьбу с пожаром.

Телеканал BFMTV отметил, что происходящее в Нанте напоминает пожар собора Нотр-Дам в Париже, случившийся 15 апреля 2019 года.

  • Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте Reuters
  • Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте Reuters
  • Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте Reuters
  • Пожар в соборе Петра и Павла в Нанте Reuters

Собор Святых Петра и Павла в Нанте был заложен в 1434 году и строился 457 лет - до 1891 года - он всего на 6 м ниже собора Парижской Богоматери, а по высоте нефа под сводами превосходит его.

Читайте такжеНазвана причина пожара в Соборе Парижской БогоматериНапомним, ранее сообщалось, в старинном доме в Одессе на улице Бунина, 35 вспыхнул пожар.

Огонь уничтожил 41 квартиру, где было прописано 38 человек. Люди лишись жилья.

"Сейчас составляют списки людей, которым негде жить, чтобы решить вопрос с временным размещением", - сообщили в мэрии города.

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