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Эксперт пояснил, как SpaceX запуском ракеты "похоронила" Роскосмос

31 мая 2020, 01:21

Аналитик полагает, что в Кремле должны задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

SpaceX показала всему миру свою космическую мощность / Фото: скриншот из видео

Руководитель Института космической политики РФ Иван Моисеев заявил, что первый в истории запуск частной компанией SpaceX пилотируемого космического корабля Crew Dragon в космос должен вынудить российские власти серьезно задуматься о состоянии космической отрасли в стране.

"Успех небольшой американской фирмы заставит Россию задуматься о состоянии отечественной космонавтики <...> SpaceX, в которой работает 6 тыс. человек, по космической мощности сравнялась с Роскосмосом, где работают 250 тыс. человек", — сказал Моисеев в интервью РИА Новости.

По словам эксперта, после успешной миссии SpaceX 30 мая Россия утратила возможность продавать иностранным космонавтам места для полетов к МКС на отечественном корабле Союз.

Моисеев утверждает, что по всем техническим характеристикам космический корабль Crew Dragon гораздо превосходит российский аналог Союз. Отныне, убежден аналитик, Кремль не сможет использовать свое "монопольное положение в пропагандистских целях".

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.

Напомним, 27 мая SpaceX отменила миссию по отправке астронавтов в космос по причине неблагоприятных погодных условий за 16 минут до взлета. Осуществить взлет успешно удалось лишь со второй попытки.

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