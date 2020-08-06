Рука Киева: в России у "экстремистов" на обыске нашли визитки Яроша

Визитка Яроша / Еспресо

В Российской Федерации у участников организации Новое величие, которую местные правоохранители считают экстремистскими, во время обыска в 2018 году обнаружили визитки бывшего руководителя украинской националистической организации Правый сектор Дмитрия Яроша.

Об этом сообщает портал Лента со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Факт нахождения визиток Яроша стал известен журналистам почти через два с половиной года – после того, как в их распоряжении оказались фото, сделанные во время обыска 15 марта 2018 года.

Кроме, собственно, визиток бывшего главы Правого сектора, на снимках запечатлен целый арсенал, который состоит из огнестрельного и травматического оружия.

"В ходе обыска были изъяты карабин СКС, ружье "Сайга" и 120 патронов к ним, травматический пистолет "Гроза-021" и более 80 патронов к нему, шесть бутылок с зажигательными смесями, два охотничьих ножа, мачете, устройства связи, банковские карты и экстремистская литература", − заявили источники.

Напомним, несколько лет назад, "визитка Яроша" стала популярным интернет-мемом и ярким примером провала российской пропаганды. Тогда, в 2014-м в Славянске "народный мэр" от боевиков Вячеслав Пономарев предоставил "доказательства" причастности "Правого сектора" к ночной перестрелке возле одного из блокпостов - железнодорожные билеты, водительские права и "визитку Яроша". Причем все бумаги ничуть не закоптились, не обгорели и остались чистыми в якобы сгоревшей машине.