"Визитка Яроша" в Славянске стала хитом Интернета: опубликованы фото

В Славянске "народный мэр" сепаратистов Вячеслав Пономарев представил "доказательства" причастности "Правого сектора" к ночной перестрелке возле одного из блокпостов.

Об этом говорится в сообщениях журналистов с пресс-конференции "мэра", опубликованных в Facebook.

По словам Пономарева, вещи были обнаружены на месте перестрелки, в одной из машин, которая сгорела дотла. При этом среди "доказательств" - железнодорожные билеты, водительские права и "визитка Яроша" - и все эти документы не закоптились, не обгорели и не вымазались в горящей машине.

Также среди "доказательств" нападения боевиков на "безоружную охрану" блокпоста был представлен немецкий станковый пулемет времен Второй мировой войны.

Новости о "доказательствах" сразу же стали хитом интернета, а хештег "Визитка Яроша" - самым популярным трендом украинского Twitter и одним из трендов соцсети в мире.

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