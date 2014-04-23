Эксперты о "визитке Яроша" в Славянске: провал пропаганды Кремля

Эксперты назвали некачественной провокацией Кремля события в Славянске, где после убийства трех человек на блокпосту в качестве "доказательстства" причастности к этому "Правого сектора" местные сепаратисты и российская пропаганда привели "визитку Яроша", не сгоревшую, по их словам, в обугленной машине.

Так, политтехнолог Тарас Березовец на чате в "Главреде" отметил: "Эта история - провал кремлевской пропагандистской машины. Не смогли даже качественную провокацию организовать".

В свою очередь, экс-глава СБУ Игорь Смешко сравнил действия РФ с провокацией представителей Германии в 1939 году.

"Это было что-то вроде инсценировки нападения поляков на немцев 1 сентября 1939-го (в Глейвице, в результате чего и началась Вторая мировая - ред.). Не самого лучшего сорта инсценировка соответствующих спецслужб России", - сказал он, отвечая на вопрос читателя "Главреда".

Напомним, в стрельбе в Славянске погибли три человека.

В то же время, "визитка Яроша", в силу абсурдности аргументов, приводимых российской пропагандой, стала мемом и фигурирует в многочисленных фотожабах.