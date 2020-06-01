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"Майдан" в США из-за убийства темнокожего: полиция задержала 4 тысячи протестующих

1 июня 2020, 08:33

В США демонстранты бросают в полицейских камни, бутылки и строительные принадлежности.

Миннеаполис бунты
Полиция задержала 4 тысячи протестующих / Reuters

"Майдан" в США, который начался 25 мая в городе Миннеаполис после убийства полицейским темнокожего, продолжается. В столице США Вашингтоне и еще четырех десятках крупных городов объявлен комендантский час.

Полиция уже задержала более 4 тысячи человек в ряде городов страны за время протестов.

"За прошедшие дни демонстраций были задержаны около 4100 человек", — пишет Associated Press в Твиттере со ссылкой на собственный подсчёт.

Денвер

Кроме того, начальник полиции американского города Денвера Пол Пазен заявил, что десятки полицейских пострадали в результате беспорядков, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает CNN.

Пазен уточнил, что речь идёт о пострадавших за последние несколько дней офицерах полиции.

Он также добавил, что один полицейский до сих пор остаётся в больнице из-за травмы, полученной в результате удара автомобилем.

Белый дом

По состоянию на 5:00, возле Белого дома продолжаются массовые акции, протестующие подожгли дорожные знаки, сообщает the guardian.

New York Times сообщает, что "агенты секретной службы США поместили президента Дональда Трампа в бункер".

Орландо

В то же время полиция американского города Орландо применила слезоточивый газ против демонстрантов, принимавших участие в акции протеста в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

"К сожалению, поскольку демонстранты бросают камни, бутылки и строительные принадлежности, полиции пришлось применить слезоточивый газ", — говорится в заявлении полиции в Твиттере.

Как известно, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Читайте такжеКровавые протесты в США из-за убийства афроамериканца: в 25 городах ввели комендантский часНапомним, ранее появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца вместе работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовен знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

новости США протесты комендантский час Дональд Трамп
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