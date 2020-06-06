Анонимный художник Бэнкси оригинально изобразил протесты в США

Бэнкси показал картину о протестах в США / Фото: Instagram/banksy

Известный британский уличный художник Бэнкси, который никогда не показывал публике свое лицо, презентовал новую работу, посвященную протестам в США.

Пост с рисунком автор обнародовал на своей странице в Instagram.

На картине художника запечатлен траурный портрет с черной фигурой, над которой развивается американский флаг. Правый нижний угол полотна загорелся от пламени свечи.

"Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы", — написал Бэнкси под постом.

По словам мэтра, ситуация с Флойдом похожа на неисправную трубу, которая топит жителей нижних этажей дома.

"Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы. – Прим.ред.) – это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху", — отметил художник, добавив, что это "проблемы белых людей", поэтому все-таки кому-то придется "подняться наверх и выбить дверь".

/ Фото: Instagram/banksy

Напомним, Бэнкси показал созданную на тему самоизоляции в период пандемии коронавируса арт-композицию, которая вышла за традиционные рамки, поскольку не была сделана на улице.

Ранее Бэнкси представил к рождественским праздникам новую инсталляцию с дырой от снаряда.