В США зафиксировали случай заражения чумой

Мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку / Фото pixabay.com

В американском штате Калифорния зарегистрировали случай заражения чумой. Болезнь подцепил житель округа Эльдорадо.

Вероятно, мужчина заразился после укуса блохи, когда выгуливал собаку возле реки Траки. Об этом сообщает KTLA со ссылкой на представителей департамента здравоохранения штата.

Заболевание чумой в штате Калифорния зафиксировали впервые за последние пять лет. Последние подтвержденные случаи чумы были в 2015 году, когда два человека, в том числе ребенок из округа Лос-Анджелес, заразились в национальном парке Йосемити.

В этом районе с 2016 по 2019 год были обнаружены 20 грызунов-носителей бацилл чумы.

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Как сообщал Главред, в автономном районе Китая Внутренняя Монголия обнаружили пациента, у которого диагностировали бубонную чуму.

Позже стало известно, что в китайском городе Баотоу один человек скончался от кишечной чумы. Это одна из форм заболевания, которая поражает пищеварительную систему человека.