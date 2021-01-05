Новый президент Молдовы пояснила, о чем хочет поговорить при встрече с Зеленским

Майя Санду рассказала о целях визита в Киев / Фото: Reuters

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в ближайшем будущем планирует осуществить визит в Украину и встретиться на официальном уровне с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Санду в интервью Deutsche Welle пояснила, что в рамках встречи первоочередно хотела бы обсудить безопасность региона, евроинтеграцию стран и необходимые для данной перспективы реформы.

Молдавский лидер напомнила, что последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад. Поэтому она хотела бы как можно скорее восстановить взаимоотношения с Украиной.

Читайте также"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины"Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - сказала Санду.

Отметим, официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду состоится 12 января, и он будет первым, который она осуществит на высшем государственном посту. В Киеве Санду планирует встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.

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