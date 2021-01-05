Новый президент Молдовы пояснила, о чем хочет поговорить при встрече с Зеленским

Молдавский лидер намерена восстанавливать взаимоотношения с Украиной.
Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду в ближайшем будущем планирует осуществить визит в Украину и встретиться на официальном уровне с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Санду в интервью Deutsche Welle пояснила, что в рамках встречи первоочередно хотела бы обсудить безопасность региона, евроинтеграцию стран и необходимые для данной перспективы реформы.
Молдавский лидер напомнила, что последняя встреча на уровне президентов стран произошла еще 4 года назад. Поэтому она хотела бы как можно скорее восстановить взаимоотношения с Украиной.
Читайте также"Наговорил глупостей по Крыму": Санду обвинила Додона из-за Украины"Нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - сказала Санду.
Отметим, официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду состоится 12 января, и он будет первым, который она осуществит на высшем государственном посту. В Киеве Санду планирует встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Новости Молдовы
Парламент Молдовы на этой неделе урезал полномочия президента, выведя из-под управления главы республики Службу информации и безопасности. Санду назвала эти действия попыткой узурпации власти со стороны действующего президента Игоря Додона и поддерживающей его партии социалистов. Санду призвала людей выйти на улицы на протесты.
30 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция избранного президента Молдовы Майи Санду по поводу Приднестровья угрожает дестабилизации в бессарабском регионе.
30 ноября президент Молдовы Майя Санду во время первой после выборов пресс-конференции заявила, что российских военных нужно вывести из Приднестровья.