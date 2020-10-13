Новый удар по Газпрому: СМИ раскрыли планы Европы по отказу от газа из РФ

Трансадриатический поток - еще один шаг Европы на пути к избавлению от российской энергозависимости / tap-ag.com

Завершение строительства проекта Трансадриатический газопровод и его реализация станет еще одним шагом Европы на пути к диверсификации газовых поставок от Газпрома и снижения энергетической зависимости от России. Трубопровод будет поставлять голубое топливо из Азербайджана в южную Европу.

Об этом сообщается на сайте проекта.

В сообщении говорится о том, что Трансадриатический газопровод строился около 4,5 лет и по сути проект уже завершен. По трубопроводу газ из Каспийского региона в страны Евросоюза будет поступать транзитом через Турцию и Италию. Благодаря новому газопроводу на европейском рынке появится еще 9 миллиардов кубометров газа в год: 8 из них получит Италия, еще 1 миллиард придется на Болгарию и Грецию.

По мнению аналитика агентства Bloomberg Эльчина Мамедова, такие меры поспособствуют энергетической безопасности и улучшат процессы диверсификации каналов по поставкам газа в южной Европе.

Газпром, в свою очередь, в связи с этим будет вынужден постепенно оптимизировать свою цену на газ.

"Это должно помочь региону добиться от "Газпрома" более выгодных цен на газ", - считает эксперт.

В Bloomberg отмечают, что после запуска Трансадриатического газопровода изменится конъюнктура газового рынка в Европе, который много лет работает над поиском альтернативных каналов поставок газа и избавлением от энергетического патроната России. В данный момент на европейском газовом рынке около 30% газа приходится на поставки из РФ.Читайте такжеЭксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

В дальнейшем – уже после запуска Трансадриатического газопровода – европейцы в ходе диверсификации газовых поставок планируют запустить газопровод Baltic Pipe и новые терминалы сжиженного природного газа.

Таким образом, Европа запустит так называемый "единый антироссийский фронт", целью которого является снижение зависимости от России в энергетической сфере.

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