Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе

В США назвали возможное размещение ракет в Европе стратегией по сдерживанию России / Reuters

США готовы в случае такой необходимости развернуть американские гиперзвуковые ракеты в Европе с целью сдерживания России и обеспечения безопасности американского государства и европейских союзников.

Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе своего выступления в Гудзоновском институте, трансляцию которого проводил C-Span.

По его словам, США больше не являются участником договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и продолжают создавать вооружения, обеспечивающие национальную безопасность.

"Мы защищаем наших союзников, противостоим Китаю и разместим при необходимости такое же вооружение в Европе, для того чтобы сдерживать Россию. Еще раз — это достижение мира через силу", - сказал американский чиновник.

Также он добавил, что такие меры окажут положительное влияние на обороноспособность Вашингтона и поспособствуют усилению контроля США над вооружением.

Однако О'Брайен уточнил, что Вашингтон может продлить с Москвой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Реализация договоренностей возможна в том случае, если американцам удастся проверить соблюдение соглашения российской стороной.Читайте такжеПрезент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ

"Обе стороны согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениям", - подчеркнул советник Трампа.

Переговоры США и России по ядерной сделке