Новый удар по России: в США раскрыли планы по гиперзвуковым ракетам в Европе

При этом Вашингтон готов продлить с Москвой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
США готовы в случае такой необходимости развернуть американские гиперзвуковые ракеты в Европе с целью сдерживания России и обеспечения безопасности американского государства и европейских союзников.
Об этом рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен в ходе своего выступления в Гудзоновском институте, трансляцию которого проводил C-Span.
По его словам, США больше не являются участником договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и продолжают создавать вооружения, обеспечивающие национальную безопасность.
"Мы защищаем наших союзников, противостоим Китаю и разместим при необходимости такое же вооружение в Европе, для того чтобы сдерживать Россию. Еще раз — это достижение мира через силу", - сказал американский чиновник.
Также он добавил, что такие меры окажут положительное влияние на обороноспособность Вашингтона и поспособствуют усилению контроля США над вооружением.
Однако О'Брайен уточнил, что Вашингтон может продлить с Москвой договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Реализация договоренностей возможна в том случае, если американцам удастся проверить соблюдение соглашения российской стороной.Читайте такжеПрезент для Трампа под выборы: США и Россия готовы подписать ядерную сделку - WSJ
"Обе стороны согласились установить лимит производства своих вооружений в течение этого года. Если мы сможем решить вопросы верификации, то, считаю, что мы сможем прийти к сделке. Нам нужно будет посмотреть, насколько серьезно россияне относятся к контролю над вооружениям", - подчеркнул советник Трампа.
Переговоры США и России по ядерной сделке
- 12 октября американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп планирует накануне американских президентских выборов подписать с Россией соглашение о продлении договора СНВ-3.
- Президент России Владимир Путин 16 октября выступил с предложением к США о продлении договора СНВ-3 на срок не менее, чем на один год.
- На следующий день в Вашингтоне заявили, что сторонам не удается договориться о продлении договора. США предложили продлить договор СНВ-3 при условии замораживания российского и американского ядерного арсеналов.
- 19 октября в Кремле выразили надежду, что США согласятся на продление соглашения СНВ-3 без дополнительных условий. Именно с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин.
- 21 октября глава Госдепа США Майк Помпео заверил, что Вашингтон и Москва могут заключить историческую сделку – Москва готова заморозить свои ядерные арсеналы в обмен на продление договора СНВ-3.