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Новый "вброс": русские агрессоры намекнули, по каким гражданским объектам в Украине хотят ударить

21 августа 2022, 08:40

Российское командование сделало очередной "вброс" о якобы размещении украинских военнослужащих в школах в Константиновке, Новодмитровке и Николаеве.

Оккупанты
Русские агрессоры намекнули, по каким гражданским объектам в Украине хотят ударить / УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

Командование русских оккупантов сделало очередной "вброс" о том, что якобы украинские военнослужащие находятся в гражданских объектах (школах) в Константиновке, Новодмитровке и Николаеве. Об этом говорится в отчете российского Минобороны вечером, 20 августа. Тем самым агрессоры подготавливают почву для нанесения подлых ракетно-бомбовых ударов по Украине.

Кроме того, Россия обвинила Украину в заминировании моста через Ингулец в поселке Воскресенское Николаевской области. Якобы ВСУ планируют его взорвать, а обвинить в этом хотят русских оккупантов.

К слову, до этого агрессоры неоднократно совершали провокации, заранее обвиняя в их совершении ВСУ.

Напомним, ранее роспропагандисты закинули фейк о том, что США якобы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа.

По словам российских пропагандистов, якобы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев "разнесли" оспу по Европе.

Кроме того, по указке Кремля на временно оккупированных районах Украины агрессоры распространяют фальшивые газеты, на страницах которых опубликованы фальшивые заявления главкома ВСУ Валерия Залужного и советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича.

"Враг распространяет фейковые газеты, где россияне фабрикуют заявления Залужного и Арестовича о якобы "потере Запорожья" и отчаянии среди военных", ‒ говорят чиновники из ЦПД.

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Автор: Егор Бунин
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