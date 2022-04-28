Облегчили задачу ВСУ: в РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолета

В РФ у границы с Украиной столкнулись два военных вертолета / Фото иллюстративное, Reuters

В России в Саратовской области вблизи украинской границы столкнулись в воздухе два военных вертолета.

Об инциденте сообщили российские пропагандистские СМИ. Отмечается, что столкновение вертолетов произошло якобы во время учебных полетов.

Пропагандисты называют причиной инцидента технические неисправности.

Один из вертолетов зацепился хвостовой частью за второй – один борт ушел на место, второй упал и вспыхнул.

Сообщается, что в результате происшествия погиб один человек. Один член экипажа успел покинуть борт с парашютом, сейчас он в больнице с контузией, третьего ищут.

Также в сети появились видео, которые, как отмечается, были сняты на месте происшествия после падения вертолетов.

Местные власти Саратовской области утверждают, что якобы упал лишь один вертолет.

Ранее в ВСУ сообщали, что противовоздушная оборона Украины сбила еще один российский истребитель Су-34. Это произошло в Харьковской области. Также появилось видео очевидцев, которые его сняли после падения самолета. Как отмечает автор видео, два пилота смогли катапультироваться.

Напомним, украинские военные сбили российский ударный высокоточный беспилотник"Куб-БЛА" в Луганской области. Такие дроны в России приняли на вооружение в 2019 году, а в боевых действиях их впервые использовали в войне против Украины.

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