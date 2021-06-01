Оборзели и сожгли все дотла: в РФ Медведев наехал на страны Запада

Дмитрий Медведев / УНИАН

Политики Запада по отношению к РФ "оборзели". Об этом рассказал в интервью изданию Коммерсант экс-президент России и руководитель путинской партии Единая Россия Дмитрий Медведев.

"К сожалению, наши партнеры на Западе слегка "оборзели" от своей мощи, особенно после того, как распался Варшавский договор. Это правда. Ведь раньше никто не пытался доводить конфронтацию с Россией до такого уровня. Да, были очень разные периоды, даже Карибский кризис был. Но, тем не менее, никому в голову не приходило отсекать все пути общения", − сказал он.

Медведев напомнил, что Евросоюз и США начали вводить индивидуальные санкции в отношении конкретных граждан России.

"Но вот можно себе представить, чтобы индивидуальные санкции − при том, что было колоссальное неприятие друг друга, − были введены в отношении Хрущева или Брежнева, или членов Политбюро, или руководителей Верховного Совета? Нет, конечно. Почему? Потому что наши партнеры были настроены гораздо более прагматично", − подытожил он.

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Дмитрий Медведев - что сообщалось ранее:

Медведев заявлял, что обвинения украинских правооханителей против нардепов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака не имеют под собой ни малейших оснований.

"Угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц. Скорее, наоборот, приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие", ‒ особо не выбирал выражений и тона Медведев.