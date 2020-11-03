Офицер США шокировал заявлением о "президентском проклятии"

Подробности проклятия президентов США / Фото Reuters

"Проклятие" президентов США, которое произошло с нулевых годах, сейчас может запросто повториться с Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые сейчас борются за пост главы США.

Как сказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире Obozrevatel TV, срок нового президента США может оборваться смертью в силу естественных или неестественных причин.

Говоря о пожилых кандидатах на высший пост в США – 74-летнем Трампе и 77-летнем Байдене, – Табах заметил:

"Мы вообще сейчас живем дольше, чем 20-30 лет назад. Но если Байден выиграет, я тоже не удивлюсь, потому что, я считаю, он в плохом ментальном и физическом состоянии, видно, как он ходит, видно, что энергия исчерпана".

"В Трампе еще много заряда, он проводит по 4-5 встреч в день, летает в 3-4 штата. Но от Трампа демократы призывают избавиться любой ценой. "Любой ценой "– это значит и убить тоже", – сказал офицер. В этом контексте он добавил, что отношение к Дональду Трампу в стране полярное: его либо любят, либо ненавидят, "никого посредине нет".

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