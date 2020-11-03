Офицер США шокировал заявлением о "президентском проклятии"

В Трампе еще много заряда, он проводит по 4-5 встреч в день, летает в 3-4 штата.
"Проклятие" президентов США, которое произошло с нулевых годах, сейчас может запросто повториться с Дональдом Трампом и Джо Байденом, которые сейчас борются за пост главы США.
Как сказал капитан ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире Obozrevatel TV, срок нового президента США может оборваться смертью в силу естественных или неестественных причин.
Говоря о пожилых кандидатах на высший пост в США – 74-летнем Трампе и 77-летнем Байдене, – Табах заметил:
"Мы вообще сейчас живем дольше, чем 20-30 лет назад. Но если Байден выиграет, я тоже не удивлюсь, потому что, я считаю, он в плохом ментальном и физическом состоянии, видно, как он ходит, видно, что энергия исчерпана".
"В Трампе еще много заряда, он проводит по 4-5 встреч в день, летает в 3-4 штата. Но от Трампа демократы призывают избавиться любой ценой. "Любой ценой "– это значит и убить тоже", – сказал офицер. В этом контексте он добавил, что отношение к Дональду Трампу в стране полярное: его либо любят, либо ненавидят, "никого посредине нет".
Выборы президента США
- Во вторник, 3 ноября, в Соединенных Штатах Америки состоятся выборы главы государства. Главными претендентами на президентский пост являются Дональд Трамп и Джо Байден, представляющие Республиканскую и Демократическую партии.
- Согласно данным опроса телеканала NBC и газеты The Wall Street от 1 ноября, Байдена готовы поддержать 52% избирателей, тогда как Трампа – 42% от всех, кто определился со своим выбором.
- Однако 3 ноября стало известно, что в ключевых штатах – где развернется основная борьба кандидатов – Трамп, по результатам опроса, с небольшим отрывом опережает Байдена.