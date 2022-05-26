Оккупанты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине: были даже колбасы и консервы

Солдаты отправили в РФ почти 60 тонн награбленного в Украине / Медиазона

Российские солдаты за 3 месяца со дня полномасштабного российского вторжения отправили из Украины домой около 58 тонн посылок с награбленным.

Самая крупная из них весила 381 килограмм. По данным журналистов "Медиазоны", больше всего грузов россияне отсылают из города Валуйки, находящемся в 20 км от "ЛНР" и Клинцы Брянской области в 60 км от украинской границы.

В Москву оккупанты отправили 10,3 тонн награбленного, в Екатеринбург - 6 тонн.

Среди посылок – кроссовки, шины, микрофон, телевизор, колбасы и консервы, гитары, палатки и многое другое. В одной из посылок был даже беспилотник, похожий на "Орлан". Судя по всему, солдаты обворовывают не только украинцев, но и собственную армию.

Фото: Медиазона

"В наш мониторинг попали 13 городов по границе Украины с Россией и Беларусью. Мы обнаружили не только аномальный рост отправлений, который совпал с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства", - говорится в материале.

Пик приграничных отправлений пришелся на начало апреля – именно в этом время российские войска отступила из Киевской области и севера Украины.

Напомним, в карманах одного из уничтоженных ВСУ российских оккупантов украинские бойцы обнаружили массу награбленных денег (в том числе и в иностранной валюте), и ювелирные украшения.

Также мы писали, что российские военные открыли в Беларуси рынок для торговли награбленным имуществом украинцев. Сейчас они грузовиками вывозят краденые украшения, бытовую технику, ковры и детские игрушки из Сумщины.

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