Оккупанты по ошибке сбили свой БПЛА за 10 миллионов рублей: военкоры РФ в панике

Россияне показательно на камеру сбили "трофейный" беспилотник, но выяснилось, что эта была их "птичка".

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Россияне сначала пытались скрыть свою ошибку, а потом оправдывались / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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В Белгородской области россияне сбили собственный беспилотник

Стоимость БпЛА оценивают в более чем 10 миллионов рублей

Военкоры утверждают, что "птичка" цела и не повреждена после сбития

В Белгородской области страны-агрессора России представители теробороны из отряда "Барс" сбили разведывательный беспилотник. Однако впоследствии выяснилось, что это был дорогой российский БпЛА.

Видео инцидента сначала появилось на канале российской специальной корреспондентки Ольги Курлаевой. Однако подала она его, как победные кадры отработки российских оккупантов из стрелкового оружия по беспилотнику Украины "Фурия".

видео дня

Когда же стало понятно, что на видео на самом деле россияне сбивают свой же БпЛА группировки ВС РФ "Север", который стоит более 10 миллионов рублей, россиянка поспешно удалила сообщение из соцсетей.

Но очень быстро в Сети российские военкоры набросились с критикой на Курлаеву и оккупантов, поэтому ей пришлось оправдываться. Корреспондентка заявила, якобы на беспилотнике не было никаких опознавательных знаков и о его перемещении никто не предупреждал.

"Двигался объект в сторону населенного пункта. По цели (беспилотнику - Главред) работали и пограничники и мужики из теробороны. А что им надо было стоять и смотреть?", - написала она.

Курлаева также заявила, якобы беспилотник приземлился на землю без каких-либо повреждений и похвалила оккупантов за то, что они отработали по БпЛА. Вот только даже сами россияне не верят в то, что российский беспилотник остался невредимым и подвига в работе теробороновцев не видят.

БпЛА в Белгородской области - последние новости

Напомним, беспилотники регулярно летают над территорией Белгородской области, в том числе украинские. Во второй половине ноября там прогремели взрывы, дроны атаковали завод компании ЭФКО.

За несколько дней до этого, как писал Главред, в Белгородской области страны-агрессора дрон поразил нефтебазу. Впоследствии выяснилось, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали объект на территории Старооскольского городского округа.

До этого также город Белгород и Белгородский район неоднократно подвергались массированной атаке БпЛА, хотя в Минобороны страны-агрессора РФ утверждали о якобы сбитии всех воздушных целей.

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Дружественный огонь армии РФ Дружественный огонь - термин в военном деле, обозначающий огневой контакт против своих войск или войск союзника, который привел к военным потерям, пишет Википедия. Такие инциденты с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину у оккупантов случались довольно часто. Например, 28 марта 2024 года российские силы противовоздушной обороны сбили над временно оккупированным Севастополем собственный истребитель СУ-27. 5 октября 2024 года российский военный самолет, который запускал корректируемые авиабомбы по подконтрольной Украине территории, был сбит РФ возле Константиновки в Донецкой области в результате дружественного огня.

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