Определено самое главное слово года

Слово пандемия стало главным в 2020 году / Pixabay.com

Американский словарь английского языка Merriam-Webster выбрал "пандемию" (pandemic) главным словом года. Составители словаря уточнили, что "пандемия" определяется как вспышка заболевания, происходящая в нескольких странах или континентах, и обычно поражающая значительную часть населения.

"Уместно, что в этот исключительный — в том числе, исключительно трудный — год это слово сразу же вышло на первый план", — говорится в сообщении на сайте организации.

Также авторы словаря обратили внимание на то, что "главное слово года" вошло в обиход 11 марта, когда Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию.

В список главных слов в 2020 году также попали "coronavirus" ("коронавирус"), "quarantine" ("карантин") и "asymptomatic" ("бессимптомный").

Описывая популярность слова "коронавирус", авторы отметили, что крайне редко специальные медицинские термины так плотно входят в повседневный лексикон.

Пользователи словаря также часто искали слова "defund" ("урезать финансирование"), "Mamba" ("Мамба"), "Kraken" ("Кракен"), "antebellum" ("довоенный"), "schadenfreude" ("злорадство"), "irregardless" ("независимо от"), "icon" ("икона") и "malarkey" ("чушь").

Отметим, Merriam-Webster выпускается одноименной компанией, оригинальная версия словаря была издана в 1828 году. В частности, в нем впервые было указано на различия американского и британского языков.

В 2019 году словом года по версии Merriam-Webster оказалось "они" (they), которое выступает в качестве местоимения для людей с небинарной гендерной идентичностью. В 2018 году составители выбрали слово "правосудие" (justice), в 2017 году — "феминизм" (feminism).

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