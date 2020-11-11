Опрос показал, что американцы думают о результатах выборов президента в США

13% опрошенных американцев заявили, что решение о выборах еще не принято.
Окончательные официальные результаты выборов президента в США пока не оглашены. В то же время 79% взрослых американцев, среди которых больше половины сторонников Республиканской партии, признают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.
В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos в период с 7-го по 10 ноября, примерно шесть из 10 сторонников республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.
13% опрошенных заявили, что решение о выборах еще не принято, 3% считают, что на выборах победил действующий президент Дональд Трамп, еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Кроме этого, 72% респондентов считают, что проигравший на выборах должен признать поражение, а 60% опрошенных считают, что после окончания срока Трампа в январе состоится мирная передача власти.
По информации, в опросе приняли участие 1363 американца.
Президентские выборы в США - о чем сообщалось ранее:
- По данным американских СМИ, кандидат от демократов, бывший вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов коллегии выборщиков для победы над нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. При этом официальные результаты выборов еще не оглашены.
- Новоизбранный президент Джо Байден выступил с обращением к нации в своем родном городе Уилмингтон. Он пообещал стать президентом для всех американцев, включая 70 миллионов человек, проголосовавших за переизбрание Дональда Трампа.
- Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что выборы еще не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.
- После сообщений о победе на выборах в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена сторонники действующего президента Дональда Трампа начали акции протеста. Они заявляют о "краже голосов".