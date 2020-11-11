Опрос показал, что американцы думают о результатах выборов президента в США

Большинство американцев считают, что Байден победил / Фото Reuters

Окончательные официальные результаты выборов президента в США пока не оглашены. В то же время 79% взрослых американцев, среди которых больше половины сторонников Республиканской партии, признают демократа Джо Байдена победителем на выборах президента США.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos в период с 7-го по 10 ноября, примерно шесть из 10 сторонников республиканцев и почти каждый демократ заявили, что победил Байден.

13% опрошенных заявили, что решение о выборах еще не принято, 3% считают, что на выборах победил действующий президент Дональд Трамп, еще 5% респондентов затруднились ответить на вопрос.

Кроме этого, 72% респондентов считают, что проигравший на выборах должен признать поражение, а 60% опрошенных считают, что после окончания срока Трампа в январе состоится мирная передача власти.

По информации, в опросе приняли участие 1363 американца.

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