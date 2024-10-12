'Оружие и люди для войны': эксперт назвал, какая страна 'впряглась' за РФ

Позиция Ирана по отношению к войне в Украине будет сдержанной, считает Валентин Бадрак.

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/ Коллаж: Главред, фото: AP, kcna.kp

Военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак прокомментировал ситуацию вокруг военной помощи стране-агрессору РФ со стороны Ирана, Китая и КНДР.

"КНДР уже длительное время живет изолированно, поэтому здесь отдельная история. А вот Китай очень боится санкций США и европейских стран", - подчеркнул он в комментарии Главреду.

Эксперт напомнил о проблемах российских банков в Китае и о проблемах с юанем, которые инспирированы Западом для того, чтобы продемонстрировать - Китай может помогать России только до определенного предела.

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"Китайцы очень боятся санкций. Тем более, сейчас уже есть элементы торговой войны с Евросоюзом, чего Поднебесная боится больше, чем санкций США. Рынки ЕС и США для Китая крайне важны. А если у Евросоюза и Штатов будет общая торговая политика, это замедлит развитие экономики Китая, которое и так замедлилось", - пояснил он.

Собеседник уточнил, что позиция Ирана также будет сдержанной, ведь, несмотря на информацию о поставках ракет РФ, применения иранских ракет по Украине пока не зафиксировано.

"Поэтому Китай и Иран более прогнозируемы в этой ситуации, в отличие от КНДР, которая полностью перешла на сторону России, в том числе в военном смысле. Но Северная Корея получает от России огромные дивиденды в виде технологий, и за это готова поставлять и оружие, и людей для войны", - добавил Бадрак.

Кто такой Валентин Бадрак Валентин Владимирович Бадрак (род. 1968, Черкассы) – украинский писатель, публицист. С 1999 года – директор неправительственной аналитической организации Центр исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР). Автор ряда книг и публикаций в сфере мотивации человеческой деятельности, развития личности, безопасности, а также безопасности государства. С июля 2006 года – член Общественного совета при Службе безопасности Украины, пишет Википедия.

Передача Ираном передал баллистические ракеты РФ

Напомним, Иран передал России партию баллистических ракет. Согласно сообщениям СМИ, пока речь идет о ракетах малого радиуса действия, но - в случае их успешного применения - Тегеран поставит партию более дальнобойного оружия.

Украина уверена, что Россия будет использовать иранскую "помощь" для террора гражданских.

Госсекретарь США подтвердил, что Иран передал РФ ракеты дальностью 120 километров. Вероятно, их Россия применит "в ближайшие недели" по "ближним целям".

В Пентагоне также подтвердили передачу Ираном России баллистических ракет ближнего радиуса действия. Спикер Министерства обороны США генерал-майор Патрик Райдер заявил, что оккупанты могут использовать ракеты ближнего радиуса действия Fath 360 в течение нескольких недель против Украины, что приведет к гибели еще большего количества украинских гражданских лиц.

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