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Останутся без смартфонов, ноутбуков и холодильников: США жестко ударят по РФ за нападение на Украину

9 января 2022, 15:54
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Ожидается, что санкции вступят в силу через несколько часов после военного вторжения России на территорию украинского государства.

США, Россия, флаги
Эмбарго США может распространяться на поставку в Россию и потребительской техники из других стран / Getty Images

США и союзники разрабатывают новый пакет санкций в отношении России, которые могут включать запрет на поставку в страну бытовой техники и потребительской электроники. Если Москва решится на военное вторжение в Украину, россияне в считанные часы могут лишиться поставляемых из Штатов, или разработанных американцами ноутбуков, смартфонов, холодильников, стиральных машин и другой техники.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, новый пакет санкций против РФ, который учитывает сценарий возможной российской военной интервенции в Украину, включает запрет на поставки в РФ потребительской электроники.

Что могут запретить поставлять в Россию

  • Ноутбуки
  • Смартфоны
  • Холодильники
  • Стиральные машины и другую технику.

Под запрет на экспорт в Россию может попасть и техника других стран, в которой используются американские чипы или ПО из США.

"Это относится не только к американским производителям, но и к европейским, южнокорейским и другим иностранным производителям, которые используют американские чипы или программное обеспечение", - указано в сообщении.

Санкции вступят в силу в течение нескольких часов

Ограничения также могут затронуть аэрокосмическую и военную отрасли России, промышленность, секторы обороны и гражданской авиации.

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"Это ударит по высокотехнологичным амбициям России, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления", - отмечается в материале.Читайте такжеРакеты США в Украине и гарантии безопасности РФ: СМИ узнали о планах по сделке Вашингтона с Москвой

Подчеркивается, что санкции запустят в течение нескольких часов в случае военной атаки РФ на Украину.

Санкции США против России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что Вашингтон запустит очередные экономические санкции против России в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Киева. Причем американцы обещают санкции, которые не были задействованы Западом в 2014 году.

Бывший посол Штатов в Украине Джон Хербст считает, что США поддержат Киев военной техникой и санкциями против РФ. Если россияне все-таки решатся на военную интервенцию на территорию украинского государства, проект Северный поток-2 будет полностью остановлен.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила, что Запад рассматривает множество вариантов ответных мероприятий против России в случае военной атаки на Украину. Одним из инструментов может стать отключение Москвы от мировой финансовой системы.

Как утверждают журналисты AP, американские чиновники сообщили, что при сценарии военной операции России против Украины Москву ожидают "серьезные и непосильные санкции", которые нанесут удар по стратегически важным секторам российской экономики и финансовой системе.

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