Освобождение заключенных россиян: в каких целях Путин может использовать Красикова

Аналитик рассказала о том, как на самом деле диктатор Путин теперь может использовать освобожденного Вадима Красикова.

https://glavred.info/world/osvobozhdenie-zaklyuchennyh-rossiyan-v-kakih-celyah-putin-mozhet-ispolzovat-krasikova-10585733.html Ссылка скопирована

Для чего Путину Красиков после обмена / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

В интервью Главреду политический аналитик, главный редактор портала After Еmpire Ольга Курносова рассказала, как Путин теперь может использовать освобожденного из заключения Вадима Красикова - может ли он сыграть какую-то роль в нынешней российской политике.

"Конечно, Путину нужны такие. Уже одного лукавого в Государственной думе, пожалуй, не хватает. Представьте, как бы было красиво - фракция убийц в Госдуме РФ. Конечно, можно было бы сказать, что все российские политические деятели сейчас убийцы, потому что они оправдывают войну в Украине. Безусловно, это так, но тут прям непосредственный отравитель и другие специалисты, заплечных дел мастера. Путин уже обещал награждать всех без исключения, и я думаю, что Красиков будет новым героем России. Мне кажется, что это то, что очень близко Путину - он сам маньяк и убийца, а присваивать звание героя России убийце вполне укладывается в сегодняшнее представление Путина о прекрасном", - считает Курносова.

Она также отметила, что все получат те или иные награды - кто-то просто станет депутатом, но и губернаторов иногда нужно менять, и других чиновников.

видео дня

"Поэтому пригодятся", - добавила аналитик.

Кто такая Ольга Курносова Ольга Владимировна Курносова (род. 24 февраля 1961, Ленинград) - российская политическая активистка радикально-демократического направления, выдающийся деятель антипутинской оппозиции. В 1990-1993 - депутат Ленсовета 21-го созыва. Участвовала в создании Союза правых сил, Объединенного гражданского фронта, российской "Солидарности". Известна как непримиримая противница Владимира Путина и его режима, организатор Маршей несогласных и массовых протестных акций 2011-2013 годов. В 2022 году, после начала российского вторжения в Украину, эмигрировала в Польшу, была делегатом "Съезда народных депутатов", пишет Википедия.

Напомним, что 1 августа в Турции состоялся обмен заклю ченными между страной-агрессором Россией и рядом западных стран. Ольга Курносова заявила, что российский диктатор Путин мог согласиться на обмен с Западом ради переговоров с Украиной.

Политический аналитик также раскрыла, какие последствия грозят Украине. Курносова считает, если это один из шагов в направлении будущих мирных переговоров, то, конечно, для Украины это будет иметь самые непосредственные последствия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред