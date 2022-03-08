Отказ от закупки российских нефти и газа: корпорация Shell полностью уходит из России

Корпорация Shell полностью уходит из России / Reuters

Нефтяная корпорация, одна из самых крупных в мире, Royal Dutch Shell объявила, что отказывается от закупки российских нефти и газа. Об этом сообщает авторитетное американское новостное агентство Bloomberg.

До того в Royal Dutch Shell заявляла, что не собирается отказываться от закупки российских энергоносителей, но будет вкладывать доходы от их перепродажи в фонд гуманитарной помощи тем, кто пострадал от российской военной агрессии в Украине.

Теперь же планируется закрытие сервисных станций Shell, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

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Напомним, ранее США и их союзники в других странах Запада обсуждают возможность отказа от закупки российской нефти после полномасштабной военной агрессии Российской Федерации в Украину.

"Когда речь заходит о нефти, российской нефти, я вчера разговаривал по телефону с президентом и другими членами кабинета министров именно на эту тему, и сейчас мы разговариваем с нашими европейскими партнерами и союзниками, чтобы скоординировано рассмотреть перспективу запрета на импорт российской нефти", — отметил он.