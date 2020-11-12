Отравление Навального: Россия ударила санкциями по Франции и Германии

Факт ответных российских санкций подтвердил руководитель МИД РФ Сергей Лавров
Власти Российской Федерации "зеркально" ответили на санкции властям Германии и Франции, которые те ввели по причине отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, сообщает агентство Интерфакс. По словам главного российского дипломата, санкции РФ затрагивают руководящих лиц аппаратов властей Германии и Франции
"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", ‒ сказал Лавров.
Читайте такжеЛавров объяснил, чего ждет Кремль от прихода к власти Байдена
Отравление Навального – о чем сообщалось ранее:
- 14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
- 14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
- 12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах физиологических жидкостей Алексея Навального есть токсичные химикаты.