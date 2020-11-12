Отравление Навального: Россия ударила санкциями по Франции и Германии

Алексей Навальный / Reuters

Власти Российской Федерации "зеркально" ответили на санкции властям Германии и Франции, которые те ввели по причине отравления российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 12 ноября, сообщает агентство Интерфакс. По словам главного российского дипломата, санкции РФ затрагивают руководящих лиц аппаратов властей Германии и Франции

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников Администрации президента Российской Федерации, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, скоро мы сообщим об этом нашим германским и французским коллегам", ‒ сказал Лавров.

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Отравление Навального – о чем сообщалось ранее: