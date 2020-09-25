Отравление Навального: сенаторы США подготовили законопроект с санкциями против РФ

Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.
Группа американских cенаторoв предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.
Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.
Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут введены ограничения, в документе не уточняются.
Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.
"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", - отмечается в сообщении.
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Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа Алексея Навального экстренно госпитализировали в российском городе Омск. Оппозиционер находился в реанимации и впал в кому.
- Позже политика отправили на лечение в берлинскую клинику Шарите.
- 2 сентября в Кабмине Германии заявили, что лаборатория Бундесвера нашла в организме российского оппозиционера следы яда из группы Новичок.
- 2 сентября канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что официальный Берлин осуждает отравление Алексея Навального.
- 7 сентября немецкие врачи сообщили, что Алексей Навальный вышел из комы.
- 8 сентября американские конгрессмены предложили президенту США Дональду Трампу отреагировать на отравление Алексея Навального так же, как на покушение на Сергея Скрипаля.
- Президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул требование РФ относительно отравления Навального. По его словам, РФ должна пролить свет на попытку покушения на оппозиционера с использованием яда класса Новичок.