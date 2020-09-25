Отравление Навального: сенаторы США подготовили законопроект с санкциями против РФ

Санкции коснутся российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права" / Reuters

Группа американских cенаторoв предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте одного из авторов проекта, сенатора от штата Делавэр Криса Кунса.

Документ предусматривает санкции против российских чиновников, "причастных к грубым нарушениям международного права", в том числе к "недавнему отравлению" Навального. Имена и должности лиц, в отношении которых могут введены ограничения, в документе не уточняются.

Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

"Законопроект предписывает администрации определить, нарушил ли Кремль законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия", - отмечается в сообщении.

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Отравление Навального - что было ранее: