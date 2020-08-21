"Отсечь область": Лукашенко припугнул Беларусь опасностью со стороны Запада

Александр Лукашенко сказал, что страны Запада хотят "отсечь" от Беларуси область / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что страны Запада поставили цель "отсечь" от белорусского государства одну область.

Западные государства хотят "отсечь" от Беларуси Гродненскую область (граничит с Литвой и Польшей), рассказал Лукашенко во время встречи с работниками агрокомбината Дзержинский, пишет Белта.

По его словам, Беларусь находится в опасности.

"Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь – гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более – это не слабые войска – НАТО", – заявил Лукашенко.

Президент добавил, что Беларусь хотят смять. "…хотят смять нас. Не получится! Мы дадим отпор", – сказал он.

Напомним, 9 августа в Беларуси после выборов президента начались масштабные акции протеста. Массовые протесты в Беларуси 2020 начались после того, как появились результаты экзитполлов, согласно которым Александр Лукашенко является безоговорочным лидером избирательной гонки.

Оппозиция Беларуси обвинила власти в масштабных фальсификациях. Силовики жестоко расправлялись с протестующими, есть жертвы, много пострадавших и задержанных.

ЕС не признал выборы в Беларуси, а США назвали их нечестными.

Позже Лукашенко утверждал, что в Беларуси готовили "эту заварушку", все планируют и направляют Штаты, а европейцы – подыгрывают.