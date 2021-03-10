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Пашинян объявил об отставке главы Генштаба без одобрения президента Армении

10 марта 2021, 10:30
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Президент Армении Армен Саркисян дважды отказался подписывать проект указа об увольнении Оника Гаспаряна.

Пашинян
Никол Пашинян / Фото Reuters

Политический кризис в Армении набирает обороты. В среду, 10 марта, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об увольнении с должности главы Генерального штаба страны Оника Гаспаряна. Это произошло без одобрения президента страны Армена Саркисяна. Последний уже обратился в Конституционный суд.

Как сообщает пресс-служба премьера Армении, Пашинян объяснил решение в отношении Гаспаряна тем, что президент Армен Саркисян не подписал указ об увольнении главы Генштаба в срок и не стал обжаловать его в Конституционном суде.

"Принимая за основу тот факт, что президент Армен Саркисян не подписал проект указа об увольнении начальника Генштаба ВС, однако не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - говорится в заявлении Пашиняна.

Также стало известно, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд в связи с решением премьер-министра страны. Саркисян надеется, что решение КС будет принято в кратчайшие сроки.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Саркисян просит Конституционный суд решить вопрос соответствия Конституции закона о воинской службе.

"Подача заявления обусловлена ​ существующими в юридической практике указанного закона проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра об увольнении начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последующие конституционно-правовые процессы", - говорится в заявлении президента Армении.

Он отметил, что решения Конституционного суда могут оказать серьезное влияние на текущие решения и последующие процессы, связанные со сложившейся ситуацией в стране.

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Политический кризис в Армении – о чем ранее писал Главред:

  • Политический кризис в Армении длится с ноября прошлого года, когда было подписано заявление о завершении армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. По итогам военной кампании и договоренностей Ереван потерпел поражение и потерял контроль над регионом. После этого в Армении периодически проходят протесты с требованием отставки Пашиняна.
  • 25 февраля Генштаб Армении призвал к отставке правительства премьер-министра Никола Пашиняна. До этого был уволен замглавы Генштаба Вооруженных сил Тиран Хачатрян, который подверг критике армянского премьера за его слова о неэффективности российских ракетных комплексов Искандер на войне в Карабахе.
  • Пашинян назвал такую ситуацию попыткой военного переворота в Армении и решил отправить в отставку главу Генштаба Оника Гаспаряна. Увольнение военного должен был утвердить президент Армен Саркисян.
  • Однако 27 февраля Армен Саркисян заявил, что ходатайство Пашиняна об увольнении главы Генштаба Гаспаряна противоречит Конституции и вернул проект указа премьер-министру.
  • Пашинян позже заявил, что он отправил повторное ходатайство Саркисяну с целью увольнения Гаспаряна.

Армен Саркисян Никол Пашинян новости Армении
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