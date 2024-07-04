УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Перемирие и новый формат переговоров с РФ: эксперт назвал вероятных посредников

Алексей Тесля
4 июля 2024, 01:30
1
Петр Олещук прокомментировал вопрос вероятности начала консультаций о прекращении огня.
Америка может склонить Украину к переговорам:
/ коллаж: Главред, фото: Викимедиа, Public Domain Pictures

С ультимативными требованиями, которые ранее диктатор Владимир Путины выдвигал Украине, никакие мирные переговоры не начнутся, заявил политолог Петр Олещук.

"Политики в США и ЕС, на самом деле, прекрасно понимают, что амбиции Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины. Если просто задекларировать завершение войны, то она может остановиться ненадолго, но в конце концов приведет к более разрушительным последствиям для них самих", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Комментируя вопрос вероятности начала консультаций о прекращении огня, эксперт не исключает, что к переговорному процессу могут быть привлечены посредники.

видео дня

"И когда говорят о них, странах, которые готовы или способны говорить с РФ, то речь идет о тяжеловесах — прежде всего США и Китай. Они едва ли не единственные могли бы взять на себя ответственность соответствующего уровня. Но объективно — пока присоединиться к процессу они вряд ли смогут. Поэтому надо разграничивать активных и потенциальных посредников и гарантов. Гаранты должны каким-то образом в эту историю вкладываться и поддерживать. Посредниками могут быть разные государства и найти их не так сложно", - добавил Олещук.

Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Мирные переговоры с РФ - последние новости по теме

Ранее Владимир Зеленский назвал план Украины по переговорам с Россией. Партнеры не подталкивают Украину к диалогу с агрессором Россией, но такая атмосфера присутствует – нужно быть устойчивыми и сильными, сказал Владимир Зеленский.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает вид своей заинтересованности в диалоге. Российский диктатор Владимир Путин пытается убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

Как сообщалось ранее, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Петр Олещук война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

23:16 Украина
Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалился

Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалился

23:13 Украина
Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по Харькову

Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по Харькову

22:14 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик 5670

Под угрозой 2 области Украины: РФ изменила тактику для наступления - генерал-разведчик

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная 4290

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезная

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит 3569

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповал 3432

Нужно ли чистить молодую картошку перед тем как варить: ответ сразит наповал

Последние новости

01:30

Перемирие и новый формат переговоров с РФ: эксперт назвал вероятных посредников

00:03

На грани развода: российский шоумен сообщил о проблемах Пугачевой и Галкина

03 июля, среда
23:40

"Нам нужно разойтись": Маша Ефросинина рассказала о судьбоносном разговоре с мужем

23:37

Вытанцую этого мальчика: Чмерковский с женой на 9 месяце показал зажигательные танцыВидео

23:16

РФ попытается наварить "мангалы" на корабли для защиты от ударов: что известно

НАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – ХараНАТО будет держать Украину "в предбаннике", но в его отношении к войне с РФ кое-что изменилось – Хара
23:13

Послал ветерана на протезах: в Одессе мужчина прибежал с извинениями и снова оскандалилсяВидео

23:09

УЗИ и ребенок: Эктор Хименес Браво заинтриговал однозначным фото

22:37

Ударит рекордная температура до +40: синоптик предупредила об опасной погоде

22:14

Чудом выжил новорожденный ребенок: всплыли жуткие подробности удара по ХарьковуФотоВидео

Реклама
21:45

США объявили о новом пакете помощи Украине: что передают

20:22

Антикоррупционер Шабунин был признан непригодным к армии из-за родинок – материалы суда

20:20

В Донецке взрывы: в сети сообщают о попадании в склад боекомплекта оккупантов

19:58

Могло быть местью: OSINT связали приезд Орбана в Киев с ударом РФ по Днепру

19:48

Что первая жена Аффлека думает про его "цирк" с Джей Ло - СМИ

19:39

Мужчина выиграл в лотерею 2 млн грн: его обогатила очень странная привычка

19:32

Графики отключения света на 4 июля: в какие часы не будет электроэнергии

19:19

Укрзализныця изменила схему продажи билетов - как теперь купить билет на поезд

19:14

Ливни и грозы: украинские регионы накрывает новая буря

19:09

Наталке Денисенко стало плохо на съемках - что произошло

19:05

Певица Дуа Липа закрутила новый роман: кто ее избранник, фото

Реклама
18:50

Reuters: только один кандидат от демократов победил бы Трампа, и это - не Байден

18:50

О ком говорят "горобці в голові цвірінькають": мало кто знает правильный ответВидео

18:49

Эрдоган предложил Путину "заложить основу": хочет прекратить огонь в Украине

18:46

ВСУ вышли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру: в DeepState назвали причину

18:27

Три приметы 4 июля: что нельзя делать в Андреев день

18:21

Пластические операции и уколы красоты: Настя Каменских сделала признание

18:20

Argentem Creek Partners досье

18:15

Пробный слой переговоров с РФ: с чем Орбан приезжал в Киевмнение

18:02

В Украине значительно подорожает бензин: неутешительный прогноз о ценах на АЗС

17:56

"Не поддержим перемирие, которое имеет за цель капитуляцию Украины": Шольц сделал заявление

17:51

Как можно зарядить ноутбук без света: очень простой, но эффективный способВидео

17:28

Графики отключений света в Украине смягчат: названы сроки

17:05

Как в воду канули: куда исчезли воробьи с улиц городов - проблема серьезнаяВидео

17:03

Есть 8 главных причин: почему консервированные огурцы получаются мягкими и как этого избежать

17:00

Лидер российской группы призвал певцов ехать на Донбасс, чтобы пройти "чистилище"

16:49

К Земле приблизился астероид - какая есть угроза

16:46

Под завалами дети: серия взрывов в Харькове, разрушены домаФото

16:44

РФ выбрала новые цели на востоке: какие города под угрозой захвата – эксперт

16:43

Как сделать, чтобы роутер работал от Повербанка: самый простой способВидео

16:07

Россия хлопнула дверью и покинула ОБСЕ: что это значит

Реклама
16:02

"Это не тупик": Зеленский допустил новое наступление ВСУ, но с оговоркой

15:42

"Если он знает, как закончить войну, пусть скажет нам": Зеленский готов встретиться с Трампом

15:37

Под удар HIMARS на юге попал российский генерал: в Сети узнали детали прилета

15:34

Что можно подключить к генератору 3 квт: приборы, которые нужны нам каждый день

15:26

От жары спасут специальные рамки: что это такое и где их установили

15:23

В НАТО согласовали более $40 миллиардов на закупку оружия для Украины в 2025 году

15:20

Неожиданная причина: почему именно самки комаров кусают людей - что их привлекает

15:15

Спецоперация "Рыбалка": ГУР получило секретные данные о флоте РФ - что известно

15:01

51-летняя звезда Беверли Хиллз поразила шикарным телом в бикини

14:46

Увидел протезы и убежал: в Одессе посетитель ветклиники обругал ветеранаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять