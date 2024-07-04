Перемирие и новый формат переговоров с РФ: эксперт назвал вероятных посредников

Петр Олещук прокомментировал вопрос вероятности начала консультаций о прекращении огня.

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С ультимативными требованиями, которые ранее диктатор Владимир Путины выдвигал Украине, никакие мирные переговоры не начнутся, заявил политолог Петр Олещук.

"Политики в США и ЕС, на самом деле, прекрасно понимают, что амбиции Владимира Путина выходят далеко за пределы Украины. Если просто задекларировать завершение войны, то она может остановиться ненадолго, но в конце концов приведет к более разрушительным последствиям для них самих", — подчеркнул он в комментарии Фокусу.

Комментируя вопрос вероятности начала консультаций о прекращении огня, эксперт не исключает, что к переговорному процессу могут быть привлечены посредники.

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"И когда говорят о них, странах, которые готовы или способны говорить с РФ, то речь идет о тяжеловесах — прежде всего США и Китай. Они едва ли не единственные могли бы взять на себя ответственность соответствующего уровня. Но объективно — пока присоединиться к процессу они вряд ли смогут. Поэтому надо разграничивать активных и потенциальных посредников и гарантов. Гаранты должны каким-то образом в эту историю вкладываться и поддерживать. Посредниками могут быть разные государства и найти их не так сложно", - добавил Олещук.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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