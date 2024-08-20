Пережила две войны, 'испанку' и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире

Самый старый человек в мире, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, Мария Браньяс Морера умерла 117-летнем возрасте во сне. До последних дней испанка оставалась в отличном физическом и психологическом состоянии до последних дней, несмотря на пережитые пандемии и войны. О ее смерти сообщили родственники на ее странице в X (Twitter), пишет Daily Mail.
"От нас ушла Мария Браньяс. Она умерла, как и хотела: во сне, спокойно и без боли", - написали родственники женщины.
В последние двадцать лет Браньяс жила в специализированном доме престарелых в городке Улот на северо-востоке Испании. Работники заведения были поражены ее позитивным настроением и отличным самочувствием. Женщина активно коммуницировала с более 18 тысячами подписчиков в соцсетях и недавно поделилась мыслями об ухудшении своего здоровья и слабости.
"Я чувствую слабость. Время наступает. Не плачьте, я не люблю слез. А главное не страдайте из-за меня. Вы знаете меня, куда бы я ни пошла, я буду счастлива", - поделилась рекордсменка.
Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, когда город страдал от бубонной чумы. В 1915 году ее семья переехала в Испанию из-за Первой мировой войны, что частично повлияло на ее слух. Она пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании и пандемию Covid-19. Несмотря на все эти испытания, женщина сохраняла оптимизм, играла на фортепиано, читала газеты и выполняла физические упражнения до 105 лет.
"У нее была абсолютно ясная голова. Она с поразительной четкостью вспоминала события, когда ей было всего четыре года, и у нее не было ни одного сердечно-сосудистого заболевания, характерного для пожилых людей", - рассказал один из врачей о Марии Браньяс Морере.
Секретами долгой жизни Браньяс считала порядок в жизни, спокойствие и избегание "токсичных" людей. Ее муж, каталонский врач Жоан Море, умер 46 лет назад. У Марии осталось трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.
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