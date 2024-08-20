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Пережила две войны, "испанку" и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире

Руслана Заклинская
20 августа 2024, 20:25
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Женщина родилась в 1907 году и пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, две мировые войны и Covid-19.
Пережила две войны, 'испанку' и Covid: в 117 лет умер самый старый человек в мире
Отошел в вечность самый старый человек в мире / Коллаж: Главред, фото: x.com/mariabranyas112

Самый старый человек в мире, который был занесен в Книгу рекордов Гиннеса, Мария Браньяс Морера умерла 117-летнем возрасте во сне. До последних дней испанка оставалась в отличном физическом и психологическом состоянии до последних дней, несмотря на пережитые пандемии и войны. О ее смерти сообщили родственники на ее странице в X (Twitter), пишет Daily Mail.

"От нас ушла Мария Браньяс. Она умерла, как и хотела: во сне, спокойно и без боли", - написали родственники женщины.

В последние двадцать лет Браньяс жила в специализированном доме престарелых в городке Улот на северо-востоке Испании. Работники заведения были поражены ее позитивным настроением и отличным самочувствием. Женщина активно коммуницировала с более 18 тысячами подписчиков в соцсетях и недавно поделилась мыслями об ухудшении своего здоровья и слабости.

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"Я чувствую слабость. Время наступает. Не плачьте, я не люблю слез. А главное не страдайте из-за меня. Вы знаете меня, куда бы я ни пошла, я буду счастлива", - поделилась рекордсменка.

Мария Браньяс Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско, когда город страдал от бубонной чумы. В 1915 году ее семья переехала в Испанию из-за Первой мировой войны, что частично повлияло на ее слух. Она пережила две мировые войны, пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в Испании и пандемию Covid-19. Несмотря на все эти испытания, женщина сохраняла оптимизм, играла на фортепиано, читала газеты и выполняла физические упражнения до 105 лет.

"У нее была абсолютно ясная голова. Она с поразительной четкостью вспоминала события, когда ей было всего четыре года, и у нее не было ни одного сердечно-сосудистого заболевания, характерного для пожилых людей", - рассказал один из врачей о Марии Браньяс Морере.

Секретами долгой жизни Браньяс считала порядок в жизни, спокойствие и избегание "токсичных" людей. Ее муж, каталонский врач Жоан Море, умер 46 лет назад. У Марии осталось трое детей, одиннадцать внуков и тринадцать правнуков.

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Напомним, украинка Алия Насирова имеет самые длинные волосы в мире на живом человеке. Ее роскошные косы имеют длину 257,33 см.

Также черника темно-синего цвета, диаметром с мяч для гольфа и весит в 10 раз больше, чем обычная черника. Собранный 13 ноября плод размером с ладонь вошел в книгу рекордов, получив официальный титул самой тяжелой в мире черники.

Как сообщал Главред, самая высокая в мире собака трехлетний дог по имени Кевин из Западного Де-Мойна, штат Айова (США), умер на этой неделе после операции, которую ему сделали в связи с болезнью.

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