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"Первый удар в челюсть": в США предупредили Москву об ответной атаке на корабли России в Черном море

1 августа 2021, 18:55
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Военно-морской флот США постоянно сопровождает корабли НАТО в Черноморском регионе с целью безопасности, сказал Роберт Берк.

ВМС США
ВМС США нанесут удар по кораблям Черноморского флота только в ответ на агрессию России - командующий Берк / Reuters

Военно-морские силы США откроют огонь по кораблям России только в том случае, если россияне пойдут на провокацию. Американцы не намерены наносить удар первыми, однако не будут требовать от свои командировать "принимать первыми удар в челюсть". Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке Роберт Берк.

Как сообщает Business Insider, если иностранный самолет будет пролетать рядом с эсминцами Североатлантического альянса, то командиры самостоятельно решат, как отвечать на такие вызовы.

"Можно утверждать, что они (россияне) провоцируют нас на то, чтобы мы нанесли удар первыми. Мы не собираемся делать это первыми без провокации, но при этом я не собираюсь требовать от своих командиров принимать первый удар в челюсть", - отметил Берк.

Также он добавил, что силы России нередко действуют неподалеку от НАТО. Подобные действия могут привести к серьезным рискам.

"Это большая проблема в связи с растущей агрессивностью. Так что нам придется очень внимательно за этим следить", - подчеркнул адмирал Роберт Берк.

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Ситуация с эсминцем Defender Великобритании у Крыма

В Минобороны РФ 24 июня сделали заявление, согласно которому российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении эсминца Defender Великобритании. Корабль курсировал в черноморской акватории в 12 километрах от оккупированного россиянами Крыма. В оборонном ведомстве утверждали, что бомбардировщик Су-24М запустил предупредительное бомбометание по курсу движения британского корабля.

Официальный Киев в ответ заявил, что подобные действия Москвы сигнализируют о том, что Россия пытается усилить свое влияние в Черном и Азовском море. В связи с этим украинское государство призвало укрепить взаимодействие с НАТО.

Читайте такжеКонтрудар Украины и НАТО по России в Черном море: в ВМС сделали предупреждение МосквеВ Британии не подтвердили заявления россиян о том, что они открыли огонь и обстреляли эсминец. В Лондоне подчеркнули, что британские корабль ничего не нарушал, так как двигался в территориальных водах Украины.

В оборонном ведомстве РФ позже и вовсе назвали британский эсминец "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота" и призвали Лондон не отправлять свои корабли к Крыму.

В МИД России и вовсе пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или самой цели в том случае, если иностранные корабли приблизятся к оккупированному Крыму.

новости России новости США ВМС черноморский флот РФ
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