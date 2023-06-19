Песков выдал в эфире ложь насчет того, почему ООН не пустили на Херсонщину

Дмитрий Песков еще раз заявил о "постоянных провокациях" якобы со стороны Украины, попутно еще и солгав об "обстрелах гражданских объектов".

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Кремлевский спикер еще раз заявил о "постоянных провокациях" якобы со стороны Украины / коллаж Главред, фото УНИАН

Пресс-секретарь диктатора РФ Дмитрий Песков озвучил новую лицемерную методичку Кремля ‒ он заявил, что русские оккупанты не пустят представителей ООН на подтопленные после подрыва россиянами Каховской ГЭС территории левого берега Херсонщины, потому что тем "трудно гарантировать безопасность". Именно так в понедельник, 19 июня, слова Пескова распространили пропагандистские СМИ страны-агрессора РФ.

Кремлевский спикер еще раз заявил о "постоянных провокациях" якобы со стороны Украины, попутно еще и солгав об "обстрелах гражданских объектов" и сославшись на "другие нюансы".

"Здесь это все очень сложно, очень сложно обеспечить им [представителям ООН - Главред] безопасность ", — сказал он.

До того гуманитарный координатор Миссии ООН в Украине Дениз Браун заявила, что российские оккупанты отказали представителям организации в пропуске на районы левобережья Херсонской области, которые сильно пострадали после подрыва Каховской ГЭС.

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС на большой территории возникли проблемы с питьевой водой. Так, воды для большей части Кривого Рога осталось на полтора месяца, и это лишь при условии экономного потребления.

Недавно министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва Каховской ГЭС погибли по меньшей мере 5 человек. Также считаются пропавшими без вести по меньшей мере 13 человек.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

Смотрите видео о том, что будет с Крымом после подрыва Каховской ГЭС:

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