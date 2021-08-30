По США пронесся самый страшный ураган в истории: жуткие кадры показали из космоса

Люди массово покидали город / Reuters

Стихийное бедствие в США. Самый страшный в истории ураган "Ида" накануне обрушился на Луизиану и полностью обесточил Новый Орлеан, из которого на выходных массово съезжали люди.

Непогода была настолько масштабной и уничтожающей, что ее даже показали из космоса.

Фото с МКС сделал французский астронавт Томас Песке.

По его словам, подобные ураганы в последнее время очень часто происходят на планете и причиняют все больше ущерба.

Ураган "Ида" достиг побережья США в субботу, 29 августа. В результате были подтоплены и обесточены миллионы домов. Скорость ветра достигала 240 км/ч. Эксперты предостерегают, что вода может подняться до 2,7 метров.

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Новый Орлеан живет за счет генераторов.

При этом, в результате стихии уже есть один погибший.

По состоянию на сегодняшний день "Ида" направляется вглубь суши, а скорость ветра несколько снизилась - до 155 км/ч.

Напомним, в связи со стихией власти города призывали жителей экстренно эвакуироваться. В Новом Орлеане объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тех, кто не успел выехать из города, обещали укрыть в убежищах.