По стопам Януковича: в оппозиции Беларуси рассказали, чем закончит Лукашенко

Александр Лукашенко / Reuters

Член Координационного совета оппозиции Беларуси Андрей Курейчик спрогнозировал будущее Александра Лукашенко.

Свой прогноз он озвучил в эфире телеканала Украина 24.

Курейчик считает, что Лукашенко рано или поздно убежит из страны или будет арестован за фальсификацию выборов и подавление протестов.

Он также подчеркнул, что по результатам выборов избранным президентом является Светлана Тихановская, которая имеет право внести кандидатуры в парламент – премьер-министра, а он в свою очередь – сформировать правительство.

"Если Лукашенко убежит, что вполне вероятно, как, конечно, бежал Янукович, будем формировать правительство согласно конституции. А если не убежит, то, скорее всего, на территории Беларуси его арестуют рано или поздно", - добавил Курейчик.

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Напомним, ранее бывший директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко заявил о том, что Александр Лукашенко находится в состоянии психологической подавленности.

По его мнению, испуганность видна по появлениям Лукашенко на публике на различных мероприятиях.