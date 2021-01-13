По Трампу нанес удар YouTube

YouTube / Reuters

Во вторник, 12 января, видеохостинг YouTube решил лишить некоторых возможностей официальную учетную запись действующего президента США Дональда Трампа.

С учетной записи Трампа нельзя на протяжении как минимум семи дней вести трансляции и публиковать видео, пишет портал Axios со ссылкой на заявление YouTube.

В хостинге добавили, что из канала Трампа удалена новая видеозапись, а оставшиеся ролики теперь нельзя комментировать.

"После тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал… Трампа, и выпустили предупреждение в связи с нарушением нашей политики в отношении контента, который содержит подстрекательство к насилию…", – сообщили в администрации YouTube.

Ранее администрация Twitter решила полностью заблокировать аккаунт Дональда Трампа. Также были заморожены страницы президента в Instagram и Facebook.

Американские корпорации Apple и Google заблокировали в своих магазинах приложение соцсети Parler, которую называют площадкой сторонников американского лидера.