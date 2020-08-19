Победу Лукашенко на выборах в Беларуси можно оспорить: в МИД России сделали заявление

Законы Беларуси позволяют оспорить результаты выборов - Лавров / Reuters

Заявления Польши, Литвы, Эстонии и Европарламента, которые указывают на проблему выборов президента в Беларуси – это не демократия, а геополитика и попытка Запада навязать выгодную для себя точку зрения. При этом национальное законодательство Республики Беларусь позволяет оспорить результаты выборов частично или в целом.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК.

В частности, дипломат подверг критике страны, указывающие на проблемы в президентском избирательном процессе в Беларуси. Однако чиновник и сам отметил, что выборы были не идеальными. Это признает и официальный Минск.

"Сказанное не означает, что выборы были идеальными. Конечно, нет. Тому немало свидетельств. Это признается и белорусским руководством, которое пытается вступить в диалог с гражданами, протестующими против того, что они считают ущемлением своих прав", - утверждает Лавров.Читайте такжеНовые выборы президента Беларуси: Лукашенко сделал заявление

Более того, глава российского МИД с уверенностью сказал, что белорусские законы предоставляют возможность "оспорить или поставить под сомнение результаты выборного процесса на том или ином участке или в целом", тогда как призывы из-за рубежа – это якобы попытка навязать Западом свое политическое мировоззрение.

"Это все про геополитику. Про те самые правила, которые наши западные партнеры хотят внедрять в повседневную жизнь на нашем континенте и в других частях мира", - подчеркнул Лавров.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, однако значительная часть белорусского народа выразила несогласие с этим результатам. Люди вышли на улицы, а рабочие начали забастовки.Читайте также"Кажется, поздно": Горбачев рассказал о главной ошибке Лукашенко

Сам Лукашенко утверждает, что для урегулирования ситуации в Беларуси могут быть задействованы российские войска.