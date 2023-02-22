Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУ

Сотрудники погранкомитета Беларуси цинично сделали вид, что, дескать, "не понимают", почему бойцы сил обороны Украины минируют приграничную территорию.

Боец ВСУ посоветовал войскам Беларуси не воевать против Украины / Скриншот соцсети

В Пограничном комитете республики Беларусь, которая вместе с Александром Лукашенко контролируется страной-агрессором Россией, пожаловались на бойцов сил обороны Украины. Дескать, украинские бойцы "показывают им неприличные жесты" и минируют приграничную территорию. О том, что Москва напала на Украину с территории Беларуси и наносит оттуда ракетные удары, белорусские "пограничники" цинично умолчали.

Как сообщили в пресс-службе Погранкомитета РБ, пограничники обиделись на "неприличные жесты" со стороны украинских военных, которые им якобы "угрожают".

"Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников… Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу", - пожаловались адепты режима Лукашенко.

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Более того, в ситуации, когда агрессор Россия напала на Украину, в том числе, и из Беларуси, и наносит оттуда ракетные удары, они умудрились еще и "удивиться", почему бойцы сил обороны Украины минируют приграничную территорию.

Украинский военный объяснил пограничникам Беларуси, почему им не нужно воевать против Украины / Скриншот соцсети

"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска…Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?" – цинично написали белорусские пограничники.

Угрозы Лукашенко в адрес Украины и стран СНГ

Воображаемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал заявление, в котором разразился угрозой воевать против Украины вместе с российской оккупационной армией. Лукашенко готов, дескать, "вступить в бой" в том случае, "если хоть один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин по-прежнему заставляет белорусского коллегу Александра Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины. Лукашенко пытается от этого отказаться. По словам Данилова, Беларусь уже давно оккупирована Россией.

Более того, в попытке подыграть Путину Лукашенко решил "наехать" и на ОДКБ. Организацию контролирует страна-оккупант Россия, однако ни одна из стран блоку, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, открыто не поддержала Москву.

Лукашенко призвал государства, мол, "определиться со своей позицией" по ситуации с нападением на Украину.

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Наступление России: