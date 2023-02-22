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Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУ

22 февраля 2023, 19:25
Сотрудники погранкомитета Беларуси цинично сделали вид, что, дескать, "не понимают", почему бойцы сил обороны Украины минируют приграничную территорию.
Боец ВСУ на границе с Беларусью
Боец ВСУ посоветовал войскам Беларуси не воевать против Украины / Скриншот соцсети

В Пограничном комитете республики Беларусь, которая вместе с Александром Лукашенко контролируется страной-агрессором Россией, пожаловались на бойцов сил обороны Украины. Дескать, украинские бойцы "показывают им неприличные жесты" и минируют приграничную территорию. О том, что Москва напала на Украину с территории Беларуси и наносит оттуда ракетные удары, белорусские "пограничники" цинично умолчали.

Как сообщили в пресс-службе Погранкомитета РБ, пограничники обиделись на "неприличные жесты" со стороны украинских военных, которые им якобы "угрожают".

"Отмечаются провокационные действия со стороны представителей украинских вооруженных формирований. Люди в непонятной военной форме продолжают демонстрировать угрожающие и неприличные жесты в адрес белорусских пограничников… Подобное девиантное поведение стало нормой для вооруженных людей, охраняющих украинскую границу", - пожаловались адепты режима Лукашенко.

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Более того, в ситуации, когда агрессор Россия напала на Украину, в том числе, и из Беларуси, и наносит оттуда ракетные удары, они умудрились еще и "удивиться", почему бойцы сил обороны Украины минируют приграничную территорию.

Боец ВСУ граница Беларусь
Украинский военный объяснил пограничникам Беларуси, почему им не нужно воевать против Украины / Скриншот соцсети

"Очередной факт минирования зафиксирован 22 февраля. Украинские военные демонстративно раскладывали на дорожном полотне противотанковые мины перед автодорожным пунктом пропуска Выступовичи (с белорусской стороны – Новая Рудня). Аналогичные действия фиксировались в июле прошлого года перед этим же пунктом пропуска…Вопрос: чем вызвана необходимость укладки на дорогу еще одного ряда мин?" – цинично написали белорусские пограничники.

Угрозы Лукашенко в адрес Украины и стран СНГ

Воображаемый "президент" Беларуси Александр Лукашенко ранее сделал заявление, в котором разразился угрозой воевать против Украины вместе с российской оккупационной армией. Лукашенко готов, дескать, "вступить в бой" в том случае, "если хоть один солдат придет на территорию Беларуси".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин по-прежнему заставляет белорусского коллегу Александра Лукашенко напрямую вступить в войну против Украины. Лукашенко пытается от этого отказаться. По словам Данилова, Беларусь уже давно оккупирована Россией.

Более того, в попытке подыграть Путину Лукашенко решил "наехать" и на ОДКБ. Организацию контролирует страна-оккупант Россия, однако ни одна из стран блоку, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, открыто не поддержала Москву.

Лукашенко призвал государства, мол, "определиться со своей позицией" по ситуации с нападением на Украину.

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