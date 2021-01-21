Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике

"Собственники" России могут позволить себе такие маленькие игрушки, как "Просковейка", отметил эксперт.
Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что на строительство роскошного особняка в районе села Прасковеевка под городом Геленджик, который называют дворцом президента РФ Владимира Путина, пошли деньги из так называемого "бассейна" – альтернативного бюджета.
Альтернативный бюджет России неподотчетный Госдуме, и из него средства идут на "важные государственные задачи", например, на помощь неподконтрольной Киеву части Донбасса, рассказал эксперт в интервью Апострофу.
Собеседник отметил, что РФ богатая страна и ее "собственники" могут себе позволить такие маленькие игрушки, как "Просковейка".
"...В России постоянно идет борьба между силовыми и финансовыми группировками. У каждой финансовой группы должно быть свое административно-силовое прикрытие. Представителям крупного бизнеса, которых у нас всего полтора десятка в стране, говорят: вам надо вложить деньги в так называемый "бассейн"…", – поделился эксперт.
"Дворец Путина" под Геленджиком – что нужно знать
- В Фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет оппозиционер Алексей Навальный, сообщили, что общую площадь "дворца Путина" оценивают в 17 691 квадратный метр, а предварительная стоимость строительства составляет около 100 млрд рублей.
- В фонде выяснили, что на территории особняка есть подземный ледовый дворец, восьмидесятиметровый мост, церковь и тоннель для спуска к Черному морю.