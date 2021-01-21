Политолог объяснил, какие деньги пошли на "дворец Путина" в Геленджике

На "дворец Владимира Путина" потратили деньги из альтернативного бюджет РФ, поделился политолог / Reuters

Российский политолог Дмитрий Орешкин сообщил, что на строительство роскошного особняка в районе села Прасковеевка под городом Геленджик, который называют дворцом президента РФ Владимира Путина, пошли деньги из так называемого "бассейна" – альтернативного бюджета.

Альтернативный бюджет России неподотчетный Госдуме, и из него средства идут на "важные государственные задачи", например, на помощь неподконтрольной Киеву части Донбасса, рассказал эксперт в интервью Апострофу.

Собеседник отметил, что РФ богатая страна и ее "собственники" могут себе позволить такие маленькие игрушки, как "Просковейка".

"...В России постоянно идет борьба между силовыми и финансовыми группировками. У каждой финансовой группы должно быть свое административно-силовое прикрытие. Представителям крупного бизнеса, которых у нас всего полтора десятка в стране, говорят: вам надо вложить деньги в так называемый "бассейн"…", – поделился эксперт.

"Дворец Путина" под Геленджиком – что нужно знать