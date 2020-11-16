Политолог объяснил, почему Украине повезло с результатами выборов в США

Байден является близким другом Украины / Фото Reuters

Украине повезло с результатами выборов в США, потому что "демократ" Джозеф Байден неоднократно подчеркивал, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил Андрей Пионтковский - российский политолог и публицист, который живет в США.

Отвечая на вопрос, что именно может предпринять Байден в отношении Украины, Пионтковский отметил, что "не надо принимать никаких новых адских санкций" в отношении России.

"Самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом О противодействии врагам Соединенных Штатов, принятым 2 августа 17-го года. Он почти единогласно был принят Конгрессом, и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона – "олигархов и чиновников, близких к Путину", - напомнил политолог.

"Эта мера разрушительная не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством российского населения", - считает Пионтковский.

Что касается поддержки Украины, то тут уже все зависит от дипломатической инициативы Киева.

Читайте также"Не признаю поражение": Трамп "дал заднюю" и выдвинул новые обвинения"По-моему, вполне созрела ситуация в администрации Байдена для предоставления Украине так называемого статуса Major Non-NATO Ally – главный союзник, не член НАТО. Этот статус есть у Израиля, Южной Кореи, Австралии, Японии, Новой Зеландии. Все они - ближайшие союзники НАТО, что дает фактически такой же доступ к военной помощи Соединенных Штатов как и членство в НАТО", - отметил эксперт.

Украина формально подала на этот статус еще года три или четыре назад.

"Но потом администрация Трампа, как и многое другое, связанное с санкциями, замотала его. Теперь самое время все это выполнить. Решительные намерения Байдена по оказанию помощи Украине будут выполнены, потому что они пользуются полной поддержкой и республиканцев", - резюмировал Пионтковский.

Напомним: