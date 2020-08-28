Политолог объяснила, почему Россия ответственна за садизм Лукашенко

Глава Беларуси готов превратить страну в сталинградский плацдарм войны с Западом, считает эксперт.
Российский политолог, доктор исторических наук Лилия Шевцова сообщила, что Российская Федерация несет ответственность за садизм и насилие президента Беларуси Александра Лукашенко.
Россия ответственна за агрессивные действия Лукашенко, поскольку его поддержала, говорится на странице эксперта в Facebook.
По мнению политолога, РФ теперь ответственна за готовность белорусского лидера превратить Беларусь в сталинградский плацдарм войны со странами Запада.
"Россия, поддержав Лукашенко, отныне несет ответственность за его садизм и насилие, за истерзанных, задержанных, пропавших без вести…", – отметила Шевцова.
Напомним, в Беларуси 9 августа после выборов президента начались массовые акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как стало известно, что в избирательной гонке с огромным отрывом лидирует Александр Лукашенко.
Белорусская оппозиция обвинила власти в масштабных фальсификациях, ее сторонники требовали перемен. Силовики жестко расправлялись с участниками протестов, есть жертвы, много пострадавших, задержанных. Некоторые из участников протестов пропали без вести.
После этого Евросоюз не признал выборы в Беларуси 2020, США назвали их нечестными, а российский президент Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой.